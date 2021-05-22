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Суббота, 22.05.2021
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"Тяжелые формы исчезнут": ученые рассказали, через сколько лет ослабнет коронавирус

"Тяжелые формы исчезнут": ученые рассказали, через сколько лет ослабнет коронавирус
02:29 Сегодня Телеграф

Международная группа исследователей из университета Юты в США создала математическую модель с учетом динамики роста иммунитета людей к коронавирусной инфекции. С ее помощью ученые назвали сроки, когда SARS-CoV-2 ослабнет и станет сезонным заболеванием.

Об этом пишет Medical Xpress.

Исследование гласит, что ослабление коронавируса можно ожидать не ранее 2030-го года. 

По словам руководителя исследовательской группы университета Юты доктора Фреда Адлера, еще год назад человечество не сталкивалось с коронавирусом. Теперь же формируется частичный иммунитет из-за инфицирования или вакцинации. 

"Тяжелые формы течения болезни почти исчезнут в течение следующего десятилетия. В конце концов, единственными людьми, которые впервые подвергнутся действию коронавируса, будут дети. Они, по своей природе, менее склонны к тяжелым заболеваниям", - говорит Адлер.

Однако речь идет лишь о существующих мутациях ковида и оптимистичный прогноз возможен, если болезнь не обретет новые, более сложные формы.

Напомним, ученые Университета Флориды и Тайваньского национального университета Чиаотунг сообщили о прорыве в диагностике коронавируса. Частицы COVID-19 теперь можно обнаружить за 1 секунду.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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США, Исследование, Коронавирус, Сезонные болезни.
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