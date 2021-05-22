Растение вкусное и полезное: диетолог рассказал в чем ценность ревеня и как правильно его есть

Как раз начинается сезон очень полезного овоща - ревеня. Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграме решила рассказать своим подписчикам о его пользе и вреде. Также диетолог добавила, как его правильно выбирать и есть.

Ревень - это овощ, но из-за того, что он имеет кисло-сладкий вкус его часто используют в десертах, сладких хлебобулочных изделиях. Съедобной частью растения являются сочные и мясистые черешки листьев, которые могут иметь разную окраску.

Ревень богат клетчаткой и пектином. Также в черешках находится небольшое количество крахмала и сахарозы. В ревене высокое содержание витамина К, который регулирует свертываемость крови и небольшое количество витамина С. Среди минералов больше всего солей кальция, калия, марганца и хрома.⁣⁣

Кислый вкус ревеня дает большое количество органических кислот - яблочной, лимонной и щавелевой.

⁣⁣Ревень - растения вкусное и полезное, однако у него есть противопоказания и побочные эффекты. Употреблять более "взрослые", твердые черенки ревеня - опасно из-за высокого содержания в них щавелевой кислоты. Она, попадая в организм человека, связывается с кальцием и образует оксалаты.

Также следует избегать употребление ревеня при мочекаменной болезни, подагре, ревматоидном артрите, холецистите, не следует употреблять его беременным.

Для еды важно выбирать только молодые черенки. Листья несъедобны - их не используют в пищу. Ревень лучше есть свежий. Также его можно хранить в холодильнике в запечатанных пакетах, предварительно оборвав листья и обрезав концы. Черешки также замораживают.

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