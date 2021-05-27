Врач доступно объяснила, почему люди повторно заражаются коронавирусом

Ученые трубят о том, что пандемия коронавируса завершится лишь тогда, когда в мире сформируется коллективный иммунитет. Однако как этому произойти, если есть известные случаи инфицирования дважды, а то и трижды? Ответила на волнующий многих вопрос главный специалист украинского Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград.

Об этом передает "Апостроф".

Эксперт напоминает, что есть определенная доля людей со скрытыми проблемами организма, которые ранее не проявлялись.

"Это генетика и неспособность формировать адекватный иммунный ответ. Мы имеем дело с вирусом, от которого лучше защищает клеточный иммунитет, а не гуморальный. Хотя точнее будет сказать, что самая лучшая защита - в комплексе, - говорит Наталья Виноград. - Но есть люди с наследственным или приобретенным иммунодефицитом. Однозначно, что там не будет адекватного иммунного ответа не только на ковид, но и на другие заболевания".

По ее словам, повторное заболевание чаще всего проходит намного легче первого, впрочем, есть исключения. И многое зависит также от того, сколько возбудителя вируса получил человек: при большой концентрации не устоит даже самый сильный иммунитет.

Напомним, ученые назвали сроки, когда SARS-CoV-2 ослабнет и станет сезонным заболеванием.