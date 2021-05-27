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Четверг, 27.05.2021
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Байден приказал разведке найти источник COVID-19

Байден приказал разведке найти источник COVID-19
10:56 Сегодня Телеграф

В среду, 26 мая, президент США Джо Байден сделал заявление о том, что дал задание разведывательным службам расследовать происхождение коронавируса.

По словам президента США, еще  в начале 2020 года, когда появился COVID-19, он призвал ЦКПЗ (Центр контроля и профилактики заболеваний - прим. ред.) получить доступ в Китай, чтобы ознакомится с данными о вирусе, необходимыми для более эффективной борьбы с ним. К сожалению, инспекторы не смогли сразу же попасть на место расследования в Уханьском институте вирусологии (WIV) в Китае, что замедлило расследование истоков COVID-19.

После того, как Джо Байден был избран президентом, его советник по национальной безопасности поручил разведывательному сообществу подготовить отчет о самом последнем анализе происхождения COVID-19.

Американский президент заявил, что  на сегодняшний день рассматриваются два сценария. Часть экспертов склоняется к первому сценарию, согласно которому вирус возник в результате контакта человека с зараженным животным, а часть – ко второму сценарию, в соответствии с которым в лаборатории произошла нештатная ситуация, приведшая к появлению COVID-19. Большинство экспертов считают, что информации недостаточно, чтобы выделить один наиболее вероятный сценарий.

Президент Байден указал, что результаты расследования должны быть представлены ему через 90 дней.

По словам президента США, все необходимые лаборатории и другие правительственные агентства должны быть привлечены к расследованию.

Разведывательные службы должны также полностью информировать Конгресс о ходе расследования.

Как ранее сообщал "Телеграф", разведка США узнала, что коронавирус "вышел" из лаборатории в Ухане

 
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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Все по теме:

США, Президент, Джо Байден, COVID-19 Ухань, институт вирусологии.
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