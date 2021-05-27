Вирус может мутировать в человеке несколько раз: академик указал на коварство COVID-19

COVID-19, в зависимости от продолжительности болезни, может мутировать в человеческом организме несколько раз.

Об этом заявил директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН, советник президента Украины по вопросам биобезопасности Сергей Комиссаренко, пишет "Сегодня".

Ученый говорит, что мутации происходят случайным образом, поэтому нельзя предугадать, как поведет себя вирус и как отреагирует организм.

"Эти изменения для нас могут быть как добрыми, так и плохими. Поведение вируса определяется его агрессивностью и мутациями, которые в нем будут. Вообще мутации в этом вирусе (SARS-Cov-2) случаются довольно редко – раз в 10-12 дней. Это значительно реже, чем у вируса гриппа, который мутирует в три-четыре раза чаще", – говорит Комиссаренко.

Уже доказано, что если пациент болен около месяца, то вирус мутирует 3-4 раза. Если человек болеет долго, то мутации у него накапливаются и становятся стабильными.

"Некоторые распространяются быстрее, чем другие, тогда возникают варианты мутаций. Мы уже знаем британский, бразильский, южноафриканский, теперь уже есть среднеафриканский, есть калифорнийский, нью-йоркский и другие", – перечисляет Комиссаренко.

Напомним, ранее врач доступно объяснила, почему люди повторно заражаются коронавирусом.