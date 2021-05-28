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Как предотвратить ожоги у детей: доктор Комаровский провел ликбез для родителей

Как предотвратить ожоги у детей: доктор Комаровский провел ликбез для родителей
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

По данным ВОЗ обычно дети получаю ожоги на кухне, при опрокидывании на себя емкостей с горячей жидкостью. Также опасность для детей представляет и горячая водопроводная вода. Нежной коже ребенка "хватает" 52 градуса по цельсию, чтобы обжечься.

Известный украинский врач Евгений Олегович Комаровский на своей странице в Инстаграм поделился несколькими правилами, которые помогут предотвратить ожоги у детей. 

  • Первое - нельзя пить и есть горячее, когда ребенок находится у вас на руках или коленях.

  • Второе - готовьте на дальних конфорках, а также на них же размещайте уже приготовленную горячую пищу. 

  • Третье - не используйте скатерти. Электрический чайник разместите в недоступном для ребенка месте. 

  • Четвертое - когда дети находятся на кухне в момент приготовление пищи, будьте предельно внимательны.

  • Пятое - не размещайте детский манеж рядом с плитой и не оставляйте детей без присмотра на кухне.

  • Шестое - в ванной лучше использовать смесители с терморегулятором, а если у вас индивидуальный подогрев воды, то лучше поставить ограничение температуры в 50 градусов. 

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Олегович рассказал, как наладить отношения между старшим и младшим ребенком

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 142

Все по теме:

Дети, Ожоги, Профилактика, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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