Как предотвратить ожоги у детей: доктор Комаровский провел ликбез для родителей

По данным ВОЗ обычно дети получаю ожоги на кухне, при опрокидывании на себя емкостей с горячей жидкостью. Также опасность для детей представляет и горячая водопроводная вода. Нежной коже ребенка "хватает" 52 градуса по цельсию, чтобы обжечься.

Известный украинский врач Евгений Олегович Комаровский на своей странице в Инстаграм поделился несколькими правилами, которые помогут предотвратить ожоги у детей.

Первое - нельзя пить и есть горячее, когда ребенок находится у вас на руках или коленях.

Второе - готовьте на дальних конфорках, а также на них же размещайте уже приготовленную горячую пищу.

Третье - не используйте скатерти. Электрический чайник разместите в недоступном для ребенка месте.

Четвертое - когда дети находятся на кухне в момент приготовление пищи, будьте предельно внимательны.

Пятое - не размещайте детский манеж рядом с плитой и не оставляйте детей без присмотра на кухне.

Шестое - в ванной лучше использовать смесители с терморегулятором, а если у вас индивидуальный подогрев воды, то лучше поставить ограничение температуры в 50 градусов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Олегович рассказал, как наладить отношения между старшим и младшим ребенком.