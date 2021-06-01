Невероятно: от коронавируса привили целый город, результат удивил даже медиков

В Бразилии провели уникальный эксперимент и привили от коронавируса целый город, чтобы понять, как вакцинация влияет на пандемию.

Результаты оказались невероятными, пишет ВВС.

Сообщается, что эксперимент запустили в муниципалитете Серрана, штате Сан-Паулу, где за три месяца привили вакциной CoronaVac почти все взрослое население - около 45 000 человек.

После этого коронавирус в городке резко сбавил обороты. По словам медиков организации Butantan, их эксперимент помог защитить даже тех, кто не получил прививку, так как "сократилась циркуляция вируса в воздухе".

Медики хвастаются: по итогам вакцинации было привито 95% жителей Серраны, на столько же процентов снизилась смертность, а на 86 - уровень госпитализации.

Кроме того, на 80% снизилось количество заболевших с выраженными симптомами.

Медики говорят, что результат они увидели уже тогда, когда прививку сделали 75% жителей Серраны, а при 95% город практически забыл, что такое COVID-19.

Напомним, в британской разведке убеждены, что коронавирус вывели в лаборатории.