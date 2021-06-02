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"Можно ли есть после 18:00?": диетолог развеяла популярный миф о питании во время похудения

"Можно ли есть после 18:00?": диетолог развеяла популярный миф о питании во время похудения
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Наверняка каждый в своей жизни либо слышал, а то и сам говорил "Я не ем после шести!", ссылаясь на диету. Однако так ли это? Помогает ли отказ от пищи после шести вечера в похудении?

Диетолог Светлана Фус решила развеять этот популярный миф, и рассказала на своей странице в Инстаграме, во сколько рекомендуется ужинать. 

Рекомендуется есть за 3-4 часа до сна, ведь за это время уровень инсулина, который поднимается после приема пищи, снизится до нормы, что позволит организму ночью использовать запасы жира как энергию.

Также Светлана отмечает, что важно, чтобы от ужина до завтрака проходило не менее 12 часов. А чтобы не наедаться на ночь, позаботьтесь о плотном и сытном обеде. На ужин лучше приготовить тушеные овощи, порцию мяса, рыбы, морепродуктов. 

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, что важно знать, чтобы кальций лучше усваивался организмом, чем чревата его нехватка и для чего он вообще нужен человеку. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Питание, Здоровье, Диетолог, Светлана Фус.
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