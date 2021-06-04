"Мишень" в коронавирусе: ученые рассказали, что поможет создать вакцину нового поколения

Эксперты, которые работают над коллективным иммунитетом к коронавирусу, осуществили прорыв в изучении ковида на клеточном уровне.

Об этом сообщается на сайте Института Броуда при Массачусетском технологическом институте США.

По информации ученых, они нашли способы, благодаря которым вакцины следующих поколений смогут стимулировать важные Т-клетки для борьбы с коронавирусом.

В статье говорится о том, что ученые проанализировали ранее упущенные части генома вируса и обнаружили удивительно большую долю ключевых фрагментов вирусных белков, или пептидов, которые запускали более сильные Т-клеточные реакции, чем другие известные пептиды.

Эксперты поясняют: когда организм сталкивается с вирусом, он вызывает два типа иммунного ответа. При В-клеточном иммунитете клетки вырабатывают антитела для нейтрализации вируса. А вот при Т-клеточном иммунитете инфицированные клетки измельчают вирусные белки. Такой иммунитет реагирует на более стабильные вирусные белки, чем белок шипов коронавируса, на который направлены индуцируемые вакциной антитела. С помощью метода масс-спектрометрии ученые изучили пептиды, представленные зараженными SARS-CoV-2 клетками и выявили ряд пептидов, которые провоцировали более сильный иммунный ответ.

"Результаты показывают, что пептид может быть идеальной мишенью для вакцин следующего поколения", - говорят ученые, которые уже передали новую информацию разработчикам вакцин против ковида.

Напомним, в Бразилии провели уникальный эксперимент и привили от коронавируса целый город, чтобы понять, как вакцинация влияет на пандемию.