"Прямой путь к нарушению многих функций в организме": диетолог рассказал, чем чреват дефицит жиров в питании

В "мире" правильного питания и похудения "витает" очень много мифов, в которые все желающие похудеть верят. Возможно, это все из-за того, что эти мифы более "щадящие", но увы, не всегда правдивы.

Один из таких мифов о том, что замена жирных молочных обезжиренными поможет сбросить лишний вес решила развеять диетолог Светлана Фус. На своей странице в Инстаграм она написала, чем чреват дефицит жиров для организма.

"Использовать обезжиренные молочные продукты можно, если жира поступает достаточно из других продуктов питания" - отмечает Светлана.

Диетолог рекомендует использовать молочные продукты в небольших количествах и средней жирности. Если продукт большей жирности, то их количество должно уменьшиться. Важно также помнить, что жиры животного происхождения мы получаем и из других продуктов.

Но вот отсутствие жиров в питании - это прямой путь к нарушению многих функций в организме.⁣⁣⠀

⁣Первая – структурная. Жиры необходимы для поддержания целостности клеточных мембран. ⁣А их отсутствие в питании отражается не только на самочувствии, но и на внешнем виде, кожа становится сухой и морщинистой. У человека снижается иммунитет, все его органы ускоренно стареют и изнашиваются, могут начаться проблемы с сердцем, мозговой деятельностью – ухудшится память, снизится скорость реакции, зрение.

А еще жиры участвуют в усвоении витаминов.⠀⁣⁣⠀

Вторая, не менее важная функция - энергетическая. Жиры самые лучшие источники энергии. Именно жиры дают нам чувство сытости, бодрость и энергию.

Еще одна функция жиров регуляторная. Жиры участвуют в выработке гормонов, например половых. Отсутствие жиров в питании может привести к бесплодию. Мужчин проблема исключения жира тоже касается.

Есть еще одна не важная задача жиров - их дефицит может привести к хроническому бронхиту, астме и другими заболеваниями легких. Жиры входят в состав вещества которое выстилает изнутри альвеолы наших легких.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, во сколько рекомендуется ужинать.