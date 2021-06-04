"Не стоит также вестись на маркетинговые уловки": Марина Боржемская рассказала, как быстро снизить вес

Один из самых распространенных поисковых запросов сети: "как быстро похудеть". И поисковик выбивает множество рекламных статей на эту тему, и увы, многие ведутся на это, покупая различные препараты, которые в итоге не помогают.
Известный фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм советует не вестись на маркетинговые уловки, как низкокалорийный йогурт, полезное печенье или фитнес-батончики, ведь чаще всего такие продукты не могут похвастаться хорошим составом.
А после того, как обещанные рекламы не помогают, то начинается самое неприятное: потеря мотивации и веры в себя, чувство стыда и подавленное настроение, переедание и другие расстройства пищевого поведения, ненависть к своему телу и себе, депрессия и тд.
Чтобы такого не было Марина Боржемская советует сформировать здоровые привычки и пересмотреть свое отношение к еде.
Вот несколько ее советов для быстрого снижения веса:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, чем грозит дефицит витамина D.