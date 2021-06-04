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"Не стоит также вестись на маркетинговые уловки": Марина Боржемская рассказала, как быстро снизить вес

"Не стоит также вестись на маркетинговые уловки": Марина Боржемская рассказала, как быстро снизить вес
Обновлено 09:43 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Один из самых распространенных поисковых запросов  сети: "как быстро похудеть". И поисковик выбивает множество рекламных статей на эту тему, и увы, многие ведутся на это, покупая различные препараты, которые в итоге не помогают. 

Известный фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм советует не вестись на маркетинговые уловки, как низкокалорийный йогурт, полезное печенье или фитнес-батончики, ведь чаще всего такие продукты не могут похвастаться хорошим составом.

А после того, как обещанные рекламы не помогают, то начинается самое неприятное: потеря мотивации и веры в себя, чувство стыда и подавленное настроение, переедание и другие расстройства пищевого поведения, ненависть к своему телу и себе, депрессия и тд.

Чтобы такого не было Марина Боржемская советует сформировать здоровые привычки и пересмотреть свое отношение к еде.

Вот несколько ее советов для быстрого снижения веса:

  • Самое простое и самое сложное правило — пейте больше воды. Ограничьте соки, сладкую воду, кофе, чай и алкоголь
  • Не бойтесь углеводов — они нужны нашему организму и это миф, что из-за них полнеют. Без полезных углеводов вы не будете худеть
  • Хорошенько пережевывайте пищу. Это позволяет быстрее почувствовать насыщение и уменьшить объем съеденной пищи
  • Не заедайте эмоции! Еда должна быть в удовольствие и для насыщения, но не как способ снятия стресса
  • Соблюдайте режим сна — постоянные недосыпы приводят к набору веса
  • Обязательно сохраняйте подвижность в течение дня. Спорт и прогулки залог красивой фигуры.
 
 
 
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Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, чем грозит дефицит витамина D.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 130

Все по теме:

Здоровье, Похудение, Тренер, Марина Боржемская.
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