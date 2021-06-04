Глава Минздрава Ляшко рассказал, когда запустят электронные больничные и как они будут работать

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал введение электронных больничных.

Об этом он сообщил в Фейсбук.

По его словам, все медицинские заведения страны начнут выдавать е-больничный (медицинские выводы о временной нетрудоспособности) с 1 сентября 2021 года.

Поскольку новые изменения не могут заработать мгновенно, с июня по август будет длится переходный период, во время которого будут выдаваться, как электронные больничные, так и "бумажные листки".

"Пациентам больше не придется бегать в больницу за бумажным листком нетрудоспособности, нести его на работу, чтобы зафиксировать факт временной нетрудоспособности, а работодатели избегут бумажной волокиты с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования в процессе оформления своему работнику выплат за больничный", - пояснил Ляшко.

Как сообщалось, ранее Ляшко рассказал, когда в Украине ждать внедрения специальных COVID-сертификатов и какие привилегии они дают.