Варикоз и тренировки: фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, какие упражнения не рекомендуется делать

Варикоз – это довольно распространенное заболевание, которое характеризуется воспалением стенок вен, их выбуханием. Варикоз характерен для профессий где долго стоят. Однако это заболевание не причина не заниматься.
Известный фитнес-тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм рассказала, как правильно тренироваться пр варикозе: какие упражнения противопоказаны, а какие можно и даже нужно делать.
Противопоказания:
Полезные упражнения:
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Ранее, "Телеграф" писал, что Анита Луценко показала, как создать классный рельеф и подтянутое тело всего за 10 дней.