Варикоз и тренировки: фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, какие упражнения не рекомендуется делать

Варикоз – это довольно распространенное заболевание, которое характеризуется воспалением стенок вен, их выбуханием. Варикоз характерен для профессий где долго стоят. Однако это заболевание не причина не заниматься.

Известный фитнес-тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм рассказала, как правильно тренироваться пр варикозе: какие упражнения противопоказаны, а какие можно и даже нужно делать.

Противопоказания:

статические упражнения,

большие веса с натуживанием,

прокатывание ролом мест выпячивания вен,

работа с резинками со сдавливанием зоны с выпячиванием,

тренировки с постоянным стоянием без смены положений и без включения икр в работу.

Полезные упражнения:

плавание,

после тренировки полежать "ноги упор на стену",

упражнения, где ноги поднимаются выше головы,

развитие дыхания и работа с мышцами тазового дна,

пилатес,

йога динамическая,

растяжки,

быстрая ходьба и легкие пробежки,

пресс, руки, грудь, спина,

сбалансированное питание.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анита Луценко (@anitasporty)

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