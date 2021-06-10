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Четверг, 10.06.2021
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Варикоз и тренировки: фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, какие упражнения не рекомендуется делать

Варикоз и тренировки: фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, какие упражнения не рекомендуется делать
Обновлено 10:25 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Варикоз – это довольно распространенное заболевание, которое характеризуется воспалением стенок вен, их выбуханием. Варикоз характерен для профессий где долго стоят. Однако это заболевание не причина не заниматься. 

Известный фитнес-тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм рассказала, как правильно тренироваться пр варикозе: какие упражнения противопоказаны, а какие можно и даже нужно делать.

Противопоказания:

  • статические упражнения,
  • большие веса с натуживанием,
  • прокатывание ролом мест выпячивания вен,
  • работа с резинками со сдавливанием зоны с выпячиванием,
  • тренировки с постоянным стоянием без смены положений и без включения икр в работу.

Полезные упражнения:

  • плавание,
  • после тренировки полежать "ноги упор на стену",
  • упражнения, где ноги поднимаются выше головы,
  • развитие дыхания и работа с мышцами тазового дна,
  • пилатес,
  • йога динамическая,
  • растяжки,
  • быстрая ходьба и легкие пробежки,
  • пресс, руки, грудь, спина,
  • сбалансированное питание.
 
 
 
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Публикация от Анита Луценко (@anitasporty)

Ранее, "Телеграф" писал, что Анита Луценко показала, как создать классный рельеф и подтянутое тело всего за 10 дней.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Здоровье, Тренировка, Варикоз, Анита Луценко.
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