Озвучены причины ранней смертности украинцев: "Никакая медреформа не поможет, если мы продолжим так жить"

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00:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Украина не выйдет из демографического кризиса, если среди населения не распространятся стандарты здорового образа жизни.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказала украинская демограф Элла Либанова.

По ее мнению, формирование и распространение стандартов ЗОЖ - очевидный, но единственный сценарий выхода из демографического кризиса.

"Никакая медицинская реформа не обеспечит рост продолжительности жизни, если мы будем неправильно питаться, иметь вредные привычки, мало двигаться, садиться в нетрезвом виде за руль или нарушать правила дорожного движения...", - подчеркнула Либанова.

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Она поясняет, что само государство должно заниматься формированием и популяризацией здорового образа жизни. А местные власти, в частности, должны обустроить спортивные площадки во всех парках.

"Поезжайте в любой европейский город, и вы увидите: во всех без исключения парках есть это, люди двигаются, очень популярна скандинавская ходьба, которая тренирует все мышцы тела. Но ее нужно же популяризировать", - продолжила демограф.

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А в Финляндии, по ее словам, смогли понизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний пропагандой здоровой пищи и сотрудничеством с владельцами кафе и ресторанов.

Либанова отмечает, что в последнее время из-за пробок все больше украинцев начинают ездить на велосипедах и самокатах, и такие тенденции нужно развивать.

"Я не могу сказать, что мы совсем ничего не делаем. Немножко делаем, но мало", - резюмировала эксперт.

Больше читайте в интервью на "Телеграфе": Украина не будет пустыней, вопрос в том - кто будет жить на этой земле, - демограф Элла Либанова.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Все по теме:

Украина, Болезни, Демографический кризис, Смертность, Демография, Население, Велосипеды.
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