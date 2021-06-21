Прекрасное средство для корректирования и формирования фигуры: Марина Боржемская рассказала, почему стоит заниматься йогой

21 июня в мире отмечается Международный день йоги. В честь этого праздника, фитнес-тренер Марина Боржемская решила рассказать своим подписчикам в Инстаграме о пользе этих упражнений для фигуры.

Йога – это прекрасное средство для корректирования и формирования фигуры. Хотя и коррекция тела в практике йоги не цель, но стройность и подтянутость в ходе занятий - это приятный бонус.

Марина Боржемская отмечает, что когда люди не занимаются физической активностью, их тело страдает. Поэтому йога помогает собрать тело в тонус, и аккумулировать энергию, что поможет меньше уставать.

Благодаря практике йоги человек приобретает точеную мускулатуру, проявляет естественную красоту своего тела:

улучшается осанка,

разворачиваются плечи,

вытягивается позвоночник и из-за этого немного увеличивается рост,

человек начинает двигаться более грациозно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, чем полезны ягоды при похудении и как их правильно есть.