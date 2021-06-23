Чай для похудения: диетолог рассказал, поможет ли подобное средство быстрее сбросить вес

В погоне за идеальной фигурой многие девушки прибегают к использованию различных "нетрадиционных" методов, типа "волшебных" чаев для похудения. Но помогают ли они?
Диетолог Светлана Фус развеять этот популярный миф на своей странице в Инстаграм.
Диетолог отмечает, что в основном в составе чаев для похудения содержатся вещества, вызывающие мочегонный и слабительный эффект. И снижение веса действительно можно увидеть. Однако выводится при этом жидкость, а не жир. А это не очень хорошо для организма.
При использовании чая для похудения выводится жидкость, которую организм и так не получает в адекватном количестве и старается задерживать для своих нужд. Один из негативных эффектов - нарушение баланса важных для жизни микроэлементов - калия, натрия, кальция, магния, которые обеспечивают большое количество различных химических реакций в организме.
Кроме того на компоненты таких чаев может быть аллергическая реакция. ⠀
"Вы не похудеете с помощью мочегонных средств, а только нанесете вред своему организму" - подытожила Светлана Фус.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, можно ли петь воду во время еды.