Стало известно, могут ли в Украине определять новый штамм коронавируса "Дельта"

В мире продолжают регистрировать тысячи новых случаев коронавируса индийской мутации Дельта, первые случаи которой уже зафиксированы в Украине. На вопрос, имеют ли украинские лаборатории возможность выявлять опасный штамм председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Об этом чиновник рассказал в эфире программы "Право на власть".

По его словам, выявлять коронавирус штамма Дельта могут и государственные, и частный лаборатории страны. Однако сейчас Украина ждет, когда привезут необходимые реагенты. Впрочем, выявить индийскую мутацию, по словам Радуцкого, уже сейчас можно в Академии обычных наук, двух государственных лабораториях Центра общественного здоровья и 2 частных лабораториях.

"Сейчас ждем реагенты от ВОЗ, в дальнейшем будем их закупать", - говорит чиновник.

Напомним, только в понедельник, 21 июня, Минздрав Индии заявил о новой мутации коронавируса под названием delta+, как спустя два дня появилась информация, что этот вирус распространяется в 9 странах. Более того, данный штамм может быть устойчив к вакцинам.