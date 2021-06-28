Эксперт из Уханя рассказала, что могло усилить коронавирус до масштабов пандемии

Коронавирус, который бушует в мире, мог быть усилен искусственным способом.

Об этом заявила ученый-вирусолог Даниэль Андерсон, которая была сотрудником лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань до ноября 2019 года, пишет Bloomberg.

По словам эксперта, происхождение ковида - естественное. Однако она не исключает и две другие версии, связанные друг с другом: распространение вируса из лаборатории в Ухане и его усиление учеными.

Андерсон говорит, что хоть стандарты научного сообщества вовсе ограничивают подобные исследования, работы по усилению вирусов на самом деле проводятся. Впрочем, "зеленый свет" должны дать на многих уровнях. К примеру, так было с вирусом SARS-CoV-1: в 2002-2004 годах он несколько раз покидал защищенные зоны и спровоцировал серьезные вспышки с летальным исходом.

Напомним, только в понедельник, 21 июня, Минздрав Индии заявил о новой мутации коронавируса под названием delta+, как спустя два дня появилась информация, что этот вирус распространяется в 9 странах. Более того, данный штамм может быть устойчив к вакцинам.