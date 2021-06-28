Скачать
Понедельник, 28.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украина отмечает День Конституции: основному закону страны исполнилось 25 лет
Украина отмечает День Конституции: основному закону страны исполнилось 25 лет
"Реальность выглядит иначе": в Германии ответили Зеленскому насчет вступления Украины в ЕС и НАТО
"Реальность выглядит иначе": в Германии ответили Зеленскому насчет вступления Украины в ЕС и НАТО
Шесть дорог в Украине сделают платными: в планах властей увидели попытки создать монополию
Шесть дорог в Украине сделают платными: в планах властей увидели попытки создать монополию
Калькулятор продолжительности жизни от Минздрава озадачил украинцев
Калькулятор продолжительности жизни от Минздрава озадачил украинцев

Эксперт из Уханя рассказала, что могло усилить коронавирус до масштабов пандемии

Эксперт из Уханя рассказала, что могло усилить коронавирус до масштабов пандемии
09:29 Сегодня Телеграф

Коронавирус, который бушует в мире, мог быть усилен искусственным способом.

Об этом заявила ученый-вирусолог Даниэль Андерсон, которая была сотрудником лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань до ноября 2019 года, пишет Bloomberg.

По словам эксперта, происхождение ковида - естественное. Однако она не исключает и две другие версии, связанные друг с другом: распространение вируса из лаборатории в Ухане и его усиление учеными.

Андерсон говорит, что хоть стандарты научного сообщества вовсе ограничивают подобные исследования, работы по усилению вирусов на самом деле проводятся. Впрочем, "зеленый свет" должны дать на многих уровнях. К примеру, так было с вирусом SARS-CoV-1: в 2002-2004 годах он несколько раз покидал защищенные зоны и спровоцировал серьезные вспышки с летальным исходом.

Напомним, только в понедельник, 21 июня, Минздрав Индии заявил о новой мутации коронавируса под названием delta+, как спустя два дня появилась информация, что этот вирус распространяется в 9 странах. Более того, данный штамм может быть устойчив к вакцинам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 332

Все по теме:

Ученый, Лаборатория, Пандемия, Ухань, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кремлю отправили скромное послание": что показала история с найденными на улице секретными данными о миссии Defender у Крыма
02 Одного подозрения не хватило: Кива устроил провокацию в День молодежи
03 Шесть дорог в Украине сделают платными: в планах властей увидели попытки создать монополию
04 Хотел побить свой рекорд: выяснились подробности трагедии с бегуном на марафоне во Львове
05 Умирал на коленях напарника: подробности смерти футболиста в России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бывший коп с друзьями избили до полусмерти воришку в Харькове (фото, видео)
Бывший коп с друзьями избили до полусмерти воришку в Харькове (фото, видео)
Передается за считанные секунды: эпидемиолог указала на особенность дельта-штамма коронавируса
Передается за считанные секунды: эпидемиолог указала на особенность дельта-штамма коронавируса
&quot;Кремлю отправили скромное послание&quot;: что показала история с найденными на улице секретными данными о миссии Defender у Крыма
"Кремлю отправили скромное послание": что показала история с найденными на улице секретными данными о миссии Defender у Крыма
Главный маркетолог &quot;Сильпо&quot; влип в скандал из-за Басты: что произошло и как отреагировали в компании
Главный маркетолог "Сильпо" влип в скандал из-за Басты: что произошло и как отреагировали в компании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь