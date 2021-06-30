Может ли здоровое питание быть недорогим: что говорят эксперты

Многие люди считают, что нужно много денег, чтобы правильно питаться. Однако это не обязательно так. Напротив, стоимость не очень здорового фаст-фуда, полуфабрикатов и закусок может довольно высокой.

На сайте Healthline опубликованы рекомендации, как перейти на здоровое питание и сэкономить при этом средства. "Телеграф" предлагает вам перевод этого материала.

Многие по своему личному опыту обнаружили, что здоровое питание может действительно сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, особенно если вы будете придерживаться нескольких ключевых принципов при покупке, выборе и приготовлении пищи.

Вот 14 простых советов, которые помогут вам сэкономить при здоровом питании.

1. Употребляйте сезонные продукты

Сезонные фрукты и овощи часто более свежие, ароматные и более доступные, чем продукты, произведенные вне сезона.

Это связано с тем, что эти сезонные ингредиенты собираются на пике спелости и не транспортируются так далеко, что сводит к минимуму время, необходимое для поездки от фермы до полки в продуктовом магазине.

Есть множество онлайн-руководств, в которых подробно рассказывается, какие фрукты и овощи доступны в сезон рядом с вами. Вы также можете получить хорошее представление о сезонных продуктах, посетив местный фермерский рынок, чтобы узнать, что есть в наличии.

2. Покупайте стандартные продукты

Многие продуктовые магазины предлагают продукты как в стандартных, так и в фирменных сортах.

Выбор стандартных продуктов вместо известных - это простой способ сэкономить деньги без ущерба для качества.

Продукты стандартных брендов обычно сопоставимы с продуктами известных брендов с точки зрения безопасности, качества и пищевой ценности.

Тем не менее, всегда полезно сравнить список ингредиентов и этикетки с питанием на ваших любимых фирменных продуктах с аналогичными продуктами, прежде чем покупать их.

3. Планируйте свое питание

Планирование приема пищи заранее - отличный способ сэкономить время и деньги.

Попробуйте составить еженедельный план питания, составить список покупок и выделить определенное время для приготовления еды на следующую неделю.

Один из моих любимых методов планирования приема пищи - найти несколько рецептов с одинаковым набором ингредиентов, которые можно менять в течение недели.

Мне нравится сосредотачиваться на нескольких ингредиентах с более коротким сроком хранения, таких как свежие фрукты и овощи, и переключаться между различными цельнозерновыми, бобовыми, специями и приправами для каждого приема пищи.

Это поможет упорядочить список покупок, а также разнообразить свой рацион, поскольку каждый день вы наслаждаетесь ингредиентами новыми и интересными способами их сочетания.

4. Готовьте пищу дома

Приготовление еды дома, а не обед в ресторанах или покупка предварительно упакованных блюд - один из самых простых и эффективных способов сэкономить на здоровом питании.

На самом деле, разовая трапеза в ресторане обычно стоит намного дороже, чем покупка ингредиентов, необходимых для самостоятельного приготовления еды дома.

Кроме того, с дополнительными сборами, такими как плата за доставку, плата за обслуживание и чаевые, стоимость обеда вне дома или заказа еды на вынос может сильно возрасти.

Приготовление еды также дает вам полный контроль над тем, что вы кладете на тарелку. Это упрощает включение в ваш рацион большего количества свежих цельных продуктов.

Это также помогает снизить потребление добавленного сахара, соли и искусственных ингредиентов.

5. Ешьте больше белков растительного происхождения

Белки растительного происхождения, такие как бобы, чечевица, нут, тофу и темпе, часто намного дешевле, чем белки животного происхождения, такие как мясо, рыба и птица.

Кроме того, эти продукты богаты белком, клетчаткой и множеством других необходимых витаминов и минералов. Их легко добавить в такие рецепты, как запеканки, супы, салаты и жаркое.

Имейте в виду, что употребление большего количества белков растительного происхождения не означает, что вам нужно стать полноценным веганом или полностью исключить продукты животного происхождения из своего рациона.

Если вы сейчас едите мясо и хотите начать есть больше растительного белка, подумайте о том, чтобы заменять растительный белок в своем рационе всего несколько раз в неделю. Это поможет вам сэкономить деньги и сократить потребление мяса.

Такая гибкая диета поощряет употребление в основном растительной пищи, но также позволяет вам время от времени есть продукты животного происхождения.

6. Ищите предложения

Большинство продуктовых магазинов делают еженедельные предложения и скидки, которые обычно рекламируются в Интернете, либо в брошюрах и листовках.

Проверка наличия купонов на ваши любимые товары перед покупкой - отличный способ сэкономить.

Вы также можете проверить предложения онлайн-магазинов, таких как Thrive Market, Fresh Direct или Amazon Fresh, что может быть полезно, если у вас ограниченный доступ к традиционному продуктовому магазину.

Лично мне нравится запасаться долгосрочными предметами первой необходимости всякий раз, когда они поступают в продажу. К ним относятся рис, бобы, специи, замороженные продукты и консервированные овощи.

7. Покупайте замороженные фрукты и овощи

Если вам трудно израсходовать все свои свежие фрукты и овощи до того, как они начнут портиться, подумайте о приобретении замороженных продуктов. Это отличная альтернатива.

Замороженные фрукты и овощи содержат те же ценные питательные вещества, что и свежие сорта, но имеют гораздо более длительный срок хранения, что помогает сократить количество пищевых отходов.

Мне нравится держать под рукой много замороженных фруктов, чтобы их можно было добавить в смузи или смешать с йогуртом и овсянкой. Замороженные овощи также являются отличным дополнением к жареному столу или их можно запекать, тушить или жарить в качестве простого гарнира.

8. Сохраняйте остатки

Некоторое количество мяса и продуктов обычно выбрасываются, когда вы готовите дома здоровую пищу.

Однако есть много интересных и творческих способов использовать пищевые отходы вместо того, чтобы просто выбрасывать их. Это поможет сэкономить деньги на покупке продуктов.

Сохраните стебли овощей, чтобы приготовить суп, заморозьте оставшиеся травы или нарежьте черствый хлеб кубиками и запекайте их в духовке, чтобы приготовить домашние гренки.

Нужны еще идеи? В интернете можно найти много других простых способов использования остатков пищевых отходов.

9. Храните продукты правильно

Правильное хранение продуктов может продлить их срок годности, продлить срок хранения еды, сократить количество пищевых отходов и уменьшить ваши расходы на продукты.

Попробуйте застелить ящики для продуктов бумажными полотенцами, чтобы впитать лишнюю влагу и защитить фрукты и овощи.

Такие продукты как макароны, рис и крупы храните в герметичном контейнере и помещайте их в прохладное сухое место, чтобы продлить срок их хранения.

Вам также следует хранить молочные продукты в основной части холодильника, а не на дверце, и замораживать сырое мясо или птицу, если вы не планируете использовать их в ближайшие дни.

Например, эксперты советуют хранить свежую птицу или говяжий фарш в холодильнике при температуре 4°C или ниже не более 2 дней. Обязательно храните сырое мясо отдельно от других продуктов.

10. Покупайте оптом

Вы можете покупать определенные продукты оптом по более низкой цене, что еще больше упростит получение здорового питания с ограниченным бюджетом.

Продукты длительного хранения, такие как зерна, орехи, семена, сушеные бобовые следует купить оптом и хранить как отличный запас. Не покупайте оптом продукты с более коротким сроком хранения, в том числе:

свежие продукты

готовые блюда

яйца

мясо

молочные продукты

11. Заведите свой огород

Свежие травы идеально подходят для усиления вкуса ваших любимых здоровых блюд в домашних условиях, но они также могут быть довольно дорогими.

К счастью, выращивание собственных трав в домашних условиях может быть легким, веселым и экономным хобби.

Это также очень просто, даже если вы не являетесь прирожденным огородником. Все, что вам нужно, это немного земли, семян и солнечного света у окна или во дворе. Есть много возможностей для домашнего садоводства.

Если вы живете в квартире с ограниченным солнечным светом, попробуйте создать домашний гидропонный сад. Он оснащен светодиодными лампами для надежного выращивания трав в домашних условиях.

12. Покупайте с умом

Выработка привычки экономии денег при совершении покупок в продуктовых магазинах - отличный способ сократить расходы и при этом сохранить здоровую пищу.

Заранее составьте список. Прежде чем отправиться в магазин запишите, что вам нужно. Когда будете в магазине, придерживайтесь пунктов в своем списке.

Прежде чем отправиться в магазин запишите, что вам нужно. Когда будете в магазине, придерживайтесь пунктов в своем списке. Покупайте продукты по периметру магазина. Это позволит пропустить такие продукты, как полуфабрикаты и закуски, которые, как правило, более дорогие и менее питательны.

Это позволит пропустить такие продукты, как полуфабрикаты и закуски, которые, как правило, более дорогие и менее питательны. Делайте покупки, когда вы спокойны и не голодны. Вам также не следует ходить в магазин, когда вы голодны или испытываете стресс, поскольку это может усилить тягу к еде и привести к неправильному выбору покупок.

13. Съедайте оставшуюся пищу

Вместо того чтобы выбрасывать остатки, попробуйте отложить их для простой еды на следующий день.

Это не только сэкономит вам время, но и позволит принести остатки еды на работу или в школу вместо того, чтобы покупать обед, таким образом, поможет сэкономить деньги.

Мне нравится увеличивать размер порций вдвое, когда я готовлю ужин, а затем запасать половину для обеда на следующий день.

14. Попробуйте воспользоваться службой доставки продуктов

В последние годы появилось много продуктовых онлайн-сервисов, доставляющих продукты со скидкой прямо к вашей двери.

Некоторые услуги, такие как Imperfect Foods или Misfits Market, предлагают продукты с незначительными косметическими дефектами по более низкой цене.

Эти услуги не только помогут вам добавить в свой рацион больше фруктов и овощей, но и помогут сэкономить деньги и упростят соблюдение плана питания, если вы покупаете только то, что вам нужно.

Это также может быть полезным вариантом, если вы не живете рядом с продуктовым магазином или у вас ограниченный доступ к свежим продуктам в вашем районе.

Подводим итог

Хотя многие люди считают, что здоровое питание может быть дорогим, это не всегда так.

На самом деле, соблюдение здоровой и полноценной диеты действительно может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.

Попробуйте применить на практике несколько советов, изложенных выше, которые помогут вам легче, чем когда-либо, есть здоровую пищу, не тратя при этом лишних денег.

И еще одно

Попробуйте сделать это сегодня: Улучшение диеты не должно происходить в одночасье. Попробуйте каждую неделю включать несколько советов по сокращению расходов в свой распорядок дня, чтобы постепенно переходить к экономичному плану здорового питания.