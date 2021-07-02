Доступны каждому: Марина Боржемская подсказала украинцам свои продукты-суперфуды

Очень часто в последнее время все можно услышать такое слово как "суперфуд", однако не все понимают, что это на самом деле значит, и какие продукты можно считать суперфудами.
Фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм решила избавить своих поклонников от этого незнания.
Суперфуды – это натуральные продукты с повышенным содержанием полезных веществ. А стали популярны они благодаря моде на ЗОЖ, веганство и сыроедение.
"У нас также есть суперфуды. Просто мы не привыкли эти продукты так называть" - говорит Боржемская.
Топ суперфудов в категории ягод и фруктов:
Топ среди овощей: брокколи, шпинат, листовая капуста.
Топ среди злаковых:
Топ среди масел: кокосовое, черного кунжута, черного тмина, оливковое, льняное.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская развеяла популярные мифы о жирных продуктах.