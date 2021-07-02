Доступны каждому: Марина Боржемская подсказала украинцам свои продукты-суперфуды

Очень часто в последнее время все можно услышать такое слово как "суперфуд", однако не все понимают, что это на самом деле значит, и какие продукты можно считать суперфудами.

Фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм решила избавить своих поклонников от этого незнания.

Суперфуды – это натуральные продукты с повышенным содержанием полезных веществ. А стали популярны они благодаря моде на ЗОЖ, веганство и сыроедение.

"У нас также есть суперфуды. Просто мы не привыкли эти продукты так называть" - говорит Боржемская.

Топ суперфудов в категории ягод и фруктов:

Ягоды годжи – мощный антиоксидант и источник витамина С.

Асаи - нейтрализуют свободные радикалы, защищают от старения, снижают негативное воздействие УФ-лучей.

Белая шелковица.

Шиповник - чемпион по содержанию витамина С. Еще шиповник успокаивает нервы и полезен для почек.

Топ среди овощей: брокколи, шпинат, листовая капуста.

Топ среди злаковых:

Семена чиа - содержат протеин и омега-3.

Киноа - источник растительного белка и полезный суперфуд для веганов.

Семена льна - способствуют повышению настроения и жизненного тонуса. Богаты пищевыми волокнами и работают как скраб для ЖКТ.

Топ среди масел: кокосовое, черного кунжута, черного тмина, оливковое, льняное.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская развеяла популярные мифы о жирных продуктах.