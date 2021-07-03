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В США испытают таблетку против старения: кому будет доступна "чудо-пилюля"

В США испытают таблетку против старения: кому будет доступна "чудо-пилюля"
06:27 Сегодня Телеграф

Со следующего года Командирование специальных операций США (SOCOM) начнет испытывать таблетки, которые, по словам военных, смогут предотвратить старения солдат. Об этом сообщает издание Futurism.

"Волшебные" пилюли созданы для того, чтобы улучшать физические и умственные способности военных, но полностью возможно, что они будут доступны и всем другим людям.

Эксперимент проведут с целью сохранения здоровья бойцов, продления их выносливости и увеличения физических способностей. Если препарат успешно пройдет проверку и начнет давать хорошие результаты, он может использоваться в качестве нового средства предотвращения старения и станет доступным для широкой публики.

Представитель SOCOM и командующий ВМС, Тим Хокинс, говорит о том, что эксперимент не имеет цели создания физических характеристик, которых еще не существует в природе.

"Речь идет о повышении боеготовности наших солдат к выполнению миссий за счет улучшения характеристик, которые обычно исчезают с возрастом".

"Чудо-пилюли" - это, по сути, пищевая добавка, которая сможет повысить уровень молекулы NAD+, которая, в свою очередь, связана со старением и ухудшением состояния человеческого организма.

Дополнительные NAD+ помогут предотвратить возрастные снижения физических и умственных способностей.

Директор SOCOM по науке и технологиям Лиза Сандерс говорит, что экспериментальная таблетка "имеет потенциал действительно замедлить старение, предотвратить возникновение травм - что просто потрясающе меняет правила игры".

Также "Телеграф" уже сообщал о том, какие упражнения замедляют старение организма и какие продукты нужно употреблять, чтобы продлить молодость кожи 

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

США, Таблетки, Сохранение молодости, Препарат для военных.
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