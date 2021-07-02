Насколько выше заразность и какие вакцины защищают: главное о штамме "Дельта" от Комаровского (видео)

По европейским странам начал активно распространяться индийский штамм коронавируса, именуемый как "дельта". Эпидемические показатели в Европе стали снова ухудшаться. Для властей Украины и других государств это тревожный сигнал и основание для новых ограничений.

Известный украинский врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал, чем так страшен индийский штамм, какие отличия в симптомах, защищают ли вакцины, а также напомнил о простых методах профилактики заболевания.

"Дельта" - это мутировавший штамм исходного коронавируса, который отличается, прежде всего, очень высокой заразностью. "Дельта"-вариант отличается от первородного уханьского тем, что он в 5-20 раз более заразный. То есть, для возникновения болезни нужна меньшая инфицирующая доза.

Что отличает "дельта"-вариант? - Симптомы. Именно при этом штамме чаще возникает головная боль, выраженная боль в горле, выраженный насморк, проблемы с желудочно-кишечным трактом (боль в животе, диарея). Вероятность попасть в реанимацию, примерно, в два раза выше, чем для "стандартного" коронавируса.

Основные вакцины (мРНК-вакцины - AstraZeneca, Johnson & Johnson) защищают от попадания в реанимацию от "дельта"-варианта.

"Мы можем защищаться практически двумя способами: маски, где замкнутые помещения и куча людей; вентиляция, проветривание помещений. Общение исключительно на свежем воздухе. Хотите уберечься? Не надо путешествовать туда, где есть много "дельты", обязательно вакцинироваться и общаться максимально на свежем воздухе", - говорит врач.

Ранее известный врач-анестезиолог Борис Бриль заявил, что четвертая волна коронавируса в Украине осенью практически неизбежна.