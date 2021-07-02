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Насколько выше заразность и какие вакцины защищают: главное о штамме "Дельта" от Комаровского (видео)

Насколько выше заразность и какие вакцины защищают: главное о штамме "Дельта" от Комаровского (видео)
Обновлено 20:23 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

По европейским странам начал активно распространяться индийский штамм коронавируса, именуемый как "дельта". Эпидемические показатели в Европе стали снова ухудшаться. Для властей Украины и других государств это тревожный сигнал и основание для новых ограничений.

Известный украинский врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал, чем так страшен индийский штамм, какие отличия в симптомах, защищают ли вакцины, а также напомнил о простых методах профилактики заболевания.

"Дельта" - это мутировавший штамм исходного коронавируса, который отличается, прежде всего, очень высокой заразностью. "Дельта"-вариант отличается от первородного уханьского тем, что он в 5-20 раз более заразный. То есть, для возникновения болезни нужна меньшая инфицирующая доза.

Что отличает "дельта"-вариант? - Симптомы. Именно при этом штамме чаще возникает головная боль, выраженная боль в горле, выраженный насморк, проблемы с желудочно-кишечным трактом (боль в животе, диарея). Вероятность попасть в реанимацию, примерно, в два раза выше, чем для "стандартного" коронавируса.

Стало известно, могут ли в Украине определять новый штамм коронавируса "Дельта"

Основные вакцины (мРНК-вакцины - AstraZeneca, Johnson & Johnson) защищают от попадания в реанимацию от "дельта"-варианта.

"Мы можем защищаться практически двумя способами: маски, где замкнутые помещения и куча людей; вентиляция, проветривание помещений. Общение исключительно на свежем воздухе. Хотите уберечься? Не надо путешествовать туда, где есть много "дельты", обязательно вакцинироваться и общаться максимально на свежем воздухе", - говорит врач.

Ранее известный врач-анестезиолог Борис Бриль заявил, что четвертая волна коронавируса в Украине осенью практически неизбежна.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Вакцины, Коронавирус, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский, Covid-19, Штамм Дельта.
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