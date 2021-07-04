Защищает от старения и обогащает витамином С: диетолог раскрыла полезные свойства жимолости

С каждым годом интерес к этой ягоде только растет. Жимолость - это относительно новая ягода на украинском рынке, но она уже имеет своих ценителей благодаря сплошной пользе. Хотя привкус кислинки сначала может и не понравиться.

Украинский диетолог Татьяна Кихвета в Инстаграме рассказала, чем так полезна жимолость для организма человека.

в ягоде много полифенолов - защищают нас от избытка свободных радикалов, одних из главных виновников старения;

содержание витамина С в 100г покрывает треть суточной нормы. А витамин С - это тоже мощный антиоксидант;

богата витаминами В1 и В2 - важны для нормальной работы нервной системы, главные регуляторы углеводного, жирового и белкового обмена;

⁣⁣бета-каротины, калий, железо, витамин К и магний - вот еще основные микронутриенты жимолости.

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