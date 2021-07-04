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Защищает от старения и обогащает витамином С: диетолог раскрыла полезные свойства жимолости

Защищает от старения и обогащает витамином С: диетолог раскрыла полезные свойства жимолости
Обновлено 13:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

С каждым годом интерес к этой ягоде только растет. Жимолость - это  относительно новая ягода на украинском рынке, но она уже имеет своих ценителей благодаря сплошной пользе. Хотя привкус кислинки сначала может и не понравиться.

Украинский диетолог Татьяна Кихвета в Инстаграме рассказала, чем так полезна жимолость для организма человека.

  • в ягоде много полифенолов - защищают нас от избытка свободных радикалов, одних из главных виновников старения;

  • содержание витамина С в 100г покрывает треть суточной нормы. А витамин С - это тоже мощный антиоксидант;
  • богата витаминами В1 и В2 - важны для нормальной работы нервной системы, главные регуляторы углеводного, жирового и белкового обмена;

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  • ⁣⁣бета-каротины, калий, железо, витамин К и магний - вот еще основные микронутриенты жимолости.

Ранее "Телеграф" писал о самых ценных полезных свойствах вишни.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Ягоды, Жимолость, Татьяна Кихтева.
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