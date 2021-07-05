В Европе запустили сертификаты вакцинации COVID-19, но сразу же возникли проблемы

Пандемия, затронувшая весь мир, внесла свои коррективы в жизни людей. Страны ЕС для того, чтобы обезопасить себя, вводят в действие цифровой сертификат вакцинации.

Статья на сайте "Politico.eu" рассказывает о том, как прошел запуск в действие этого документа. "Телеграф" предлагает познакомиться с ее переводом.

На Северном вокзале Парижа длинная очередь пассажиров из высокоскоростного поезда из Брюсселя подошла к полицейским, перекрывающим доступ к выходу.

Каждый человек показывал свое удостоверение личности, а также распечатки или приложения для смартфонов со сканируемыми QR-кодами, свидетельствующие о том, что они прошли тестирование на COVID, были вакцинированы или уже переболели коронавирусом, чтобы его пропустили во французскую столицу.

Это означало, что первый день действия сертификатов COVID в ЕС начался. Европейская комиссия, которая поспешила подготовить их к лету, отметила старт их использования.

"Европейский Союз делает все для своих граждан", - говорится в заявлении президента Комиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Мы помогаем европейцам вернуть ту свободу, которую они так ценят и которой дорожат".

Все страны теперь подключены к онлайн-шлюзу, который позволяет властям проверять данные в сертификатах, и все, кроме одной страны-члена ЕС - Ирландии - теперь выдают подобные документы.

Как сообщил в четверг представитель Комиссии, механизм выдачи сертификатов пока не полностью функционирует в Словакии, Дании, Испании, Финляндии, Мальте и Швеции. Но большинство стран ЕС запустили сертификаты раньше, и, по данным Комиссии, уже было сгенерировано более 200 миллионов пропусков.

В принципе, пропуска помогают путешественникам обходить сложные процедуры тестирования и требования карантина, хотя страны-члены ЕС по-прежнему могут ограничивать поездки, если они почувствуют, что в этом есть необходимость для защиты здоровья своих граждан.

В обновленном руководстве по путешествиям страны ЕС согласились с тем, что путешественники, способные доказать, что у них есть иммунитет, благодаря полной вакцинации или недавно перенесенной инфекции COVID, должны быть освобождены от таких ограничений. Для большинства других путешественников отрицательного теста перед отъездом должно быть достаточно, чтобы считаться безопасным. Хотя, конечно же, следует учитывать степень риска для здоровья в том районе, откуда они прибывают.

Но оформление упомянутых документов не означает, что все проблемы исчезли.

На этой неделе Германия внесла Португалию в список "зон распространения варианта вируса" после того, как там увеличилось число случаев заражения коронавирусом дельта-варианта. Эта отметка вызвала запрет на въезд в Германию для иностранцев и жесткие ограничения для жителей Германии, возвращающихся домой из Португалии, независимо от их прививочного статуса.

Германия заявила, что делает это в рамках процесса "экстренного торможения распространения вируса". Эти действия, предусматриваются в руководстве по путешествиям, позволяя странам возобновить ограничения - даже для вакцинированных путешественников - если этого потребует степень распространения новой мутации вируса.

Комиссия утверждает, что страны должны полагаться на меры тестирования и карантина, а не на запреты на поездки. Представитель комиссии заявил, что меры, принятые Германией, "не кажутся полностью соответствующими" рекомендациям ЕС в отношении поездок.

Есть опасения, что другие страны могут задействовать такие же экстренные меры из-за распространения новых вариантов вируса. Сообщается, что Бельгия также рассматривает возможность ограничения поездок из Португалии, чтобы замедлить распространение очень заразного так называемого Дельта-варианта.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил в четверг, что ограничения Берлина на поездки из Португалии, а также из Великобритании могут быть кратковременными на фоне ожиданий, что Дельта-вариант будет доминировать в Германии в конце этого месяца. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предсказал, что к концу августа 90 процентов инфекций в ЕС могут быть связаны с этим вариантом.

Представитель Комиссии заявил в четверг, что, несмотря на сомнения по поводу ограничений на поездки в Германию, введение сертификатов вакцинации можно считать свершившимся. "Если учесть, что на данном этапе мы не получили от других стран-членов информации, что они намереваются наложить дополнительные ограничения на владельцев сертификатов".

Проблемы адаптации новой системы

Туристическая индустрия предупреждает о "серьезных операционных рисках" в том, как страны проводят проверки сертификатов COVID, особенно об опасности создания длинных очередей, которые сопряжены с собственными рисками для здоровья.

Но генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири в четверг высказал ожидания, что движение будет "в значительной степени бесперебойным". Он действительно жаловался на свою родную Ирландию, которая задержала выдачу сертификатов до 19 июля.

"Должны ли мы сказать [путешественникам] в бельгийском Шарлеруа, что они не смогут лететь в Дублин? Или мы доставим их в Дублин, а там вы скажите им, что вы все равно не принимаете их цифровой зеленый сертификат, в котором говорится, что они вакцинированы?" он спросил.

На данный момент только страны ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн зарегистрировались на использование европейских сертификатов COVID. По словам представителя комиссии, работа со Швейцарией "продолжается" и, как ожидается, завершится "в самое ближайшее время". Также есть планы признать сертификаты других стран; но в этом случае власти каждой страны должны проверять доказательства вакцинации путешественников.

Это уже привело к путанице для британских туристов, пытающихся приехать на Мальту с цифровым пропуском на вакцинацию, но вместо этого их попросили бумажную версию документа.