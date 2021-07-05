Комаровский рассказал всю правду о коронавирусе Дельта и перечислил главные симптомы

Индийский штамм COVID-19 Дельта в разы опаснее предыдущих мутаций коронавируса, однако люди могут избежать тяжелых последствий.

Об этом на своем Ютуб-канале рассказал известный педиатр, инфекционист Евгений Комаровский.

Доктор объясняет, что Дельта, судя по разным исследованиям, в 5, 15, а то и 20 раз заразнее "традиционного" уханьского штамма.

"Для возникновения болезни нужна меньшая инфицирующая доза. Условно говоря, если при уханьском варианте нужно было вдохнуть 1000 вирусов, чтобы болезнь возникла, то для дельта-варианта и ста вирусов хватит", - объясняет доктор Комаровский.

Кроме заразности, Дельту отличают симптомы: более выражены головная боль и боль в горле, чаще возникает насморк и проблемы с ЖКТ.

"Нам на сегодня нужно знать то, что основные вакцины точно защищают от попадания в реанимацию в результате Дельта-варианта", - говорит Евгений Комаровский, призывая украинцев делать прививки, не путешествовать в те страны, где распространяется данная мутация, и проводить время на свежем воздухе, а не в замкнутых пространствах.

Напомним, в Украине начали действовать новые правила пересечения границы из-за риска распространения индийского штамма коронавируса Дельта.