Нужна лишь одна доза: в Украине одобрили к применению еще одну вакцину против COVID-19

Украина зарегистрировала еще одну вакцину против коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, речь идет о препарате, производства компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson.

Главное ее отличие от других, применяющихся в Украине вакцин, заключается в том, что для полной иммунизации необходима только одна доза, а не две.

Janssen является векторной вакциной, содержащей нейтрализованный аденовирус, содержащий ДНК шипообразного белка коронавируса SARS-CoV-2. Она хранится при температуре от +2 до +8 градусов.

Эта вакцина одобрена ВОЗ и применяется в ЕС, США, Канаде, Великобритании, Швейцарии и ряде других стран.

В Украине к применению одобрены вакцины AstraZeneca (в том числе и индийский CoviShield и южнокорейская SII), Pfizer/BioNTech и Sinovac.

Кроме того, согласно данным главы Минздрава Виктора Ляшко, в Украину в июле и августе прибудут американские вакцины Moderna и Novavax.