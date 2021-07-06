Как не утонуть этим летом и кто находится в группе риска? Методичка по выживанию

Одним из важных моментов, которому учат врачей и спасателей, является понимание того, что абсолютно любой человек может утонуть или потерять близкого ему человека.

Доктор Кристен Кендрик, сертифицированный семейный врач из Вашингтона, округ Колумбия, а также научный сотрудник в области здравоохранения и СМИ в Национальном общественном центре и Медицинской школе Джорджтаунского университета, в своей статье на сайте “National Public Radio” рассказывает о том, как же уберечь своих детей и других близких людей от несчастных случаев в воде. "Телеграф" предлагает вам познакомиться с переводом его рекомендаций.

По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно в США утопает более 3,9 тыс человек, причем каждый пятый - в возрасте до 14 лет. И на каждый детский смертельный исход еще пятерым детям требуется неотложная помощь в случае утопления без смертельного исхода, но которое может повлечь за собой необратимое повреждение органов.

В Украине ситуация с несчастными случаями на воде также не внушает радости. С начала 2021 года на водоемах страны по состоянию на 10 марта погибли 106 человек. Всего через два месяц, в мае, эта цифра выросла до 270 человек. Далее за первый месяц лета число жертв составило 188 человек, из которых 34 — дети. По словам спасателей, главной причиной трагедии становится нарушение правил безопасности.

Каждый пациент или семья после несчастного случая, связанного с утоплением, говорили, что они даже не думали, что это могло случиться с ними. И все же, как показывает жизнь, это может случится с кем-угодно. И тогда сослагательное наклонение "а если бы…" не может уже ничего изменить.

К сожалению, статистика показывает, что в большинстве случаев, когда происходит несчастный случай и кто-то тонет, то он находится не сам, а под присмотром взрослого.

Сейчас, по мере того, как лето входит в свои права и радует нас теплой погодой, многие люди стараются чаще выбираться на природу к водоему. Давайте не будем при этом забывать, насколько уязвимыми остаются наши дети в воде.

Среди основных мер предосторожности на воде часто упускаются из виду некоторые детали, которые потенциально могут помочь спасти чью-то жизнь. Вот несколько советов, которые помогут обезопасить наших юных пловцов этим летом.

Следуйте правилу купания "на расстоянии вытянутой руки"

Может показаться разумным оставаться рядом, когда дети находятся в бассейне или рядом с бассейном или другим водоемом, но при этом важно знать, что подразумевает собой тщательное наблюдение, о котором говорят эксперты по безопасности.

Американская педиатрическая академия рекомендует, чтобы взрослые, которые наблюдают за ребенком любого возраста, который не очень хорошо умеет плавать, всегда находились на расстоянии вытянутой руки, когда дети находятся в воде. Специалисты называют это "наблюдением на ощупь".

Доктор Эндрю Шмидт, спасатель, а позже врач скорой помощи в Университете здравоохранения Флориды в Джексонвилле и эксперт по безопасности на воде, заявляет, что определение "сильный пловец" субъективно, а переоценка самостоятельности ребенка в воде привела к трагическим последствиям.

Доктор Шмидт напоминает, как Американский Красный Крест, давний лидер в обучении безопасности на воде, определяет "компетентного" пловца. Согласно руководящим принципам Красного Креста, кто-либо может считаться компетентным в воде, если он оказавшись полностью погруженным в воду с головой и может:

Всплыть на поверхность после полного погружения в воду, а затем продолжить плыть и держаться на поверхности воды не менее одной минуты

Проплыть полный круг и найти выход, а затем проплыть приблизительно 22-25 метров к выходу из бассейна

Самостоятельно выбраться из воды без помощи лестницы, если речь идет о бассейне

Эти пункты являются хорошей отправной точкой для оценки уязвимости детей в воде, при этом взрослым все равно нужно сохранять бдительность. "Даже у сильного пловца могут возникнуть проблемы", - предупреждает доктор Терри Макфадден, профессор кафедры педиатрии Медицинской школы Университета Эмори и медицинский директор Коалиции защиты детей от травм в Атланте.

Относитесь к наблюдению за безопасностью на воде, как к работе

Называя надлежащий надзор за водой "интенсивной работой", доктор Макфадден сразу же напоминает родителям своих пациентов о необходимости сохранять бдительность, даже если ребенок хорошо умеет плавать.

По ее словам, наличие детей старшего возраста или младшего подросткового возраста - или взрослых, которые плохо плавают, в качестве сопровождающих, небезопасно. А если вы взрослый, который за это отвечает, то любые занятия, которые отвлекают ваше внимание от присмотра за детьми на воде, будут довольно рискованными. Чтение, любое использование телефона, общение, возня с bluetooth-динамиком или выполнение домашних дел - все эти действия опасны, когда дети плавают или играют в воде. Несчастные случаи с утоплением происходили в то время, когда наблюдатель бежал на помощь достаточно долго, или когда они смотрели из окна кухни и мыли посуду. Когда речь заходит о детях, находящихся в воде или около воды, никакое отвлекающее занятие не может считаться безопасным, вообще, речь не идет ни о минутах, ни о секундах.

Терри Макфадден является одной из многих лидеров в области безопасности детей, которые рекомендуют назначить взрослого "наблюдателя" у бассейна или на набережной, который может согласиться быть полностью внимательным в течение короткого периода времени (от 15 до 30 минут или около того), а затем его должен сменить другой наблюдатель; они должны сменять друг друга через короткие интервалы, позволяющие сохранять сосредоточенность. На вечеринке у бассейна не имеет значения, что рядом находится дюжина ответственных взрослых; Если нет ни одной пары зрелых глаз, занятых исключительно наблюдением за юными пловцами 100% времени, риск смертельного случая возрастает.

Точно так же небезопасно просто полагаться на спасателей. Несмотря на то, что они обучены выявлять чрезвычайные ситуации и быстро реагировать, они также могут отвлекаться, особенно когда много людей плещутся или прыгают в воду и выходят из нее.

Если вы взрослый, который отвечает за безопасность, оставайтесь трезвым

Также как во время пандемии было зарегистрировано увеличение случаев употребления алкоголя, так и сейчас на фоне хорошей погоды, когда люди чаще выходят на природу, сопровождая свой отдых употреблением горячительных напитков в компании с друзьями или семьей, это может привести к несчастному случаю на воде.

Алкоголь не только снижает нашу бдительность и замедляет рефлексы, необходимые для быстрого реагирования, когда мы замечаем опасность, но также замедляет и затрудняет плавание и помощь кому-то в случае опасности.

И здесь имеется в виду не то, чтобы не быть пьяным; когнитивные процессы и рефлексы могут замедлиться уже после пары небольших порций алкоголя в любом виде. Если случится что-то плохое, не стоит горевать, задаваясь вопросом: "А могло ли все сложиться иначе без алкоголя?"

Самый безопасный вариант - назначить одного полностью трезвого взрослого наблюдателем на 15–30 минут в то время, когда дети находятся в воде или рядом с ней. "Трезвый" означает, что эти взрослые соглашаются в это время не употреблять никакие вещества, изменяющие сознание, - ни алкоголь, ни марихуану, ни даже некоторые лекарства от аллергии или другие лекарства, отпускаемые по рецепту, которые могут вызвать сонливость.

Используйте самый безопасный спасательный жилет, но не полагайтесь только на него

Спасательные жилеты действительно обеспечивают дополнительный уровень защиты от утопления, и в большинстве штатов требуется, чтобы дети всегда одевали их, находясь на лодке - независимо от их способностей к плаванию.

Эксперты по безопасности на воде рекомендуют детям носить только спасательные жилеты или куртки, одобренные береговой охраной США, которые могут быть представлены множеством различных брендов, что будут четко указано на этикетке или написано на самом спасательном жилете вместе с номером, который говорит вам, каким федеральным постановлением он утвержден.

Обратите особое внимание на то, что там написано; на этикетках может быть указано, что этот жилет не предназначен для лиц слабых или не умеющих плавать. Вы также найдете диапазон веса, на который рассчитан жилет. Он должен быть красивым и сидеть на ребенке хорошо; носить свободный спасательный жилет - все равно что не носить его вообще.

Шмидт также предостерегает родителей от использования каких-либо нерегулируемых плавсредств, включая поплавки для рук, купальники со встроенными поплавками или надувные шейные кольца. По его словам, они могут быть милыми, но могут дать ложное чувство безопасности, в результате которого взрослые ослабят свое внимание.

Не думайте, что опасность меньше, если водоем мелкий

Когда мы говорим об опасности утопления, риск для детей не равен глубине воды. Маленькие дети могут утонуть в детских бассейнах, ваннах или даже домашних ведрах с водой или надувных бассейнах - везде, где достаточно воды, чтобы она покрыла рот и нос, если они не могут легко выбраться из воды. В этих местах они тоже нуждаются в присмотре взрослых.

И будьте осторожны - хотя ограждения от детей, замки и другие меры безопасности являются дополнительными уровнями безопасности, но если вы когда-либо видели, как ребенок пользуется iPhone, то вы знаете, что он умнее и хитрее, чем мы думаем. Большинство из них все же может придумать как преодолеть эти преграды и спуститься в воду, несмотря на физические меры предосторожности.

Будьте готовы распознать, как выглядит утопление или страдание

Родители и другие наблюдатели часто удивляются, узнав, что утопление может выглядеть так, как будто ничего не происходит - вот почему требуется 100% визуальный и / или сенсорный контроль, чтобы уловить признаки. Всплески, крики и волнения, которые вы видели в фильмах, безусловно, могут быть сигналом того, что у ребенка проблемы, но так бывает не всегда.

Вместо этого будьте осторожны и следите за малейшими признаками: ребенок неподвижен, или лицом вниз в воде, или плывет прямо, но не продвигается вперед; опущенная голова, запрокинутая голова или волосы, закрывающие глаза или лицо; взгляд полный страха или обреченности в глазах ребенка; или, возможно, просто постоянный взгляд на берег или на выход / лестницу. А ребенка, который прыгает или ныряет в воду, но не поднимается быстро, можно не заметить без пристального визуального наблюдения.

Пловцу любого уровня подготовки может потребоваться ваша помощь, и часто необходимо задействовать все наши органы чувств, чтобы определить, что он утопает.

Уроки плавания доступны даже для самых маленьких. Запишите своего ребенка на них как можно скорее

Согласно данным Американской педиатрической академии, многим годовалым младенцам пригодятся уроки плавания под руководством опытного инструктора. Дети развиваются в разные сроки, поэтому посоветуйтесь со своим врачом, чтобы узнать, готов ли ваш ребенок начать заниматься плаванием.

Уроки плавания могут принести пользу людям любого возраста и любого уровня подготовки. Даже если вы уже знаете основы, инструкции по плаванию помогут вам расширить свои навыки и чувствовать себя безопаснее в воде. В настоящее время многие инструкторы обучают тактике безопасности, например, более безопасным способам прыжка в воду, тому, как безопасно избежать подводного течения и как спасти других от утопления, не подвергая себя опасности.

Вы можете найти занятия в общественных объединениях, отделах здравоохранения или региональных отделениях Американского Красного Креста или различных молодежных организаций; Кроме того, те же группы могут помочь вам найти уроки сердечно-легочной реанимации, что является обязательным для всех сопровождающих и других взрослых, независимо от того, используется вода или нет.

Невозможно полностью контролировать среду, в которой вода и дети смешиваются, но мы знаем об утоплении следующее: внимательный присмотр взрослых является ключом к предотвращению несчастных случаев. И родители не могут сделать это в одиночку - если мы все будем разделять ответственность, когда будем рядом с водой, мы сможем спасти жизни.