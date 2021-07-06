Вишня или черешня? Диетолог подсказал, какую ягоду лучше выбирать

Сезон вишни/черешни еще пока еще в разгаре, поэтому стоит подзапастись этими вкусными ягодами.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, какая из этих ягод лучше и чем они обе полезны. Стоит отметить, что обе ягоды отличаются количественным составом ценных нутриентов. Однако, витаминно-минеральный состав вишни богаче, и сахара в два раза меньше, чем в черешне.

Вишня и черешня - низкокалорийные продукты.

Польза ягод для организма:

позитивно влияет на работу сердца и состояние сосудов, а также уровень кровяного давления,

снижает риск образования тромбов,

помогает в работе нервной системы и держать в норме уровень холестерина,

служит профилактикой простудных заболеваний,

улучшает работу пищеварения, перистальтику кишечника,

помогает при запорах,

позитивно влияет на состояние волос и ногтей.

Также, плоды вишни, особенно терпкие сорта, содержат мелатонин - гормон, который нормализует работу эндокринной системы, оказывает антидепрессивное действие и улучшает сон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

⁣⁣Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, чем можно заменить такие дорогие суперфуды, как киноа, семена чиа, чай матча и ягоды годжи.