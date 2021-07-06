Вишня или черешня? Диетолог подсказал, какую ягоду лучше выбирать

Сезон вишни/черешни еще пока еще в разгаре, поэтому стоит подзапастись этими вкусными ягодами.
Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, какая из этих ягод лучше и чем они обе полезны. Стоит отметить, что обе ягоды отличаются количественным составом ценных нутриентов. Однако, витаминно-минеральный состав вишни богаче, и сахара в два раза меньше, чем в черешне.
Вишня и черешня - низкокалорийные продукты.
Польза ягод для организма:
Также, плоды вишни, особенно терпкие сорта, содержат мелатонин - гормон, который нормализует работу эндокринной системы, оказывает антидепрессивное действие и улучшает сон.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, чем можно заменить такие дорогие суперфуды, как киноа, семена чиа, чай матча и ягоды годжи.