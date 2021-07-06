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Вишня или черешня? Диетолог подсказал, какую ягоду лучше выбирать

Вишня или черешня? Диетолог подсказал, какую ягоду лучше выбирать
Обновлено 10:11 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Сезон вишни/черешни еще пока еще в разгаре, поэтому стоит подзапастись этими вкусными ягодами. 

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, какая из этих ягод лучше и чем они обе полезны. Стоит отметить, что обе ягоды отличаются количественным составом ценных нутриентов. Однако, витаминно-минеральный состав вишни богаче, и сахара в два раза меньше, чем в черешне.

Вишня и черешня - низкокалорийные продукты.

Польза ягод для организма:

  • позитивно влияет на работу сердца и состояние сосудов, а также уровень кровяного давления,
  • снижает риск образования тромбов,
  • помогает в работе нервной системы и держать в норме уровень холестерина,
  • служит профилактикой простудных заболеваний,
  • улучшает работу пищеварения, перистальтику кишечника,
  • помогает при запорах,
  • позитивно влияет на состояние волос и ногтей.

Также, плоды вишни, особенно терпкие сорта, содержат мелатонин - гормон, который нормализует работу эндокринной системы, оказывает антидепрессивное действие и улучшает сон.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

⁣⁣Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, чем можно заменить такие дорогие суперфуды, как киноа, семена чиа, чай матча и ягоды годжи.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 151

Все по теме:

Здоровье, Диетолог, Польза, Вишня, Черешня, Светлана Фус.
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