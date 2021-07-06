Коронавирус забрал жизни более 4 млн человек, почти 185 млн заразились

По состоянию на вторник, 6 июля, коронавирус COVID-19 забрал уже более 4 миллионов жизней, а число заболевших составляет почти 185 миллионов человек.

Об этом сообщается на сайте со статистиками на различные темы Worldometers.

Согласно статистике, наибольшее количество смертей от коронавируса зафиксировано в США (более 621 тыс. человек), на втором месте Бразилия (более 525 тис. умерших). На третьем месте по смертности от COVID-19 - Индия (более 403 тыс. людей).

Всего COVID-19 распространился на 220 стран и территорий.

Первое место по количеству заболевших, занимают США (более 35 млн). Второе место занимает Индия (более 30 млн человек), на третьем - Бразилия (почти 18,8 зараженных).

Также сообщается, что уже более 169 миллионов людей смогли вылечится от коронавируса.

Стоит отметить, что активно COVID-19 в настоящее время распространяется в России. Так, 5 июля в этой стране был поставлен рекорд суточной смертности от вируса.

Украина же занимает 17 место по количеству зараженных коронавирусом.

Как сообщалось, по состоянию на вторник в Украине с начала пандемии заразились коронавирусом 2 млн 238 тыс. человек, скончались - 52,5 тыс. больных.