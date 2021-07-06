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Ждут долгие годы мутаций: доктор Комаровский напророчил Украине проблемы из-за антипрививочников

Ждут долгие годы мутаций: доктор Комаровский напророчил Украине проблемы из-за антипрививочников
Обновлено 23:01 Сегодня Телеграф

Украина и мир смогут преодолеть эпидемию коронавируса и "нашествия" его мутировавших штаммов лишь при условии проведения массовой вакцинации. 

Об этом заявил известный украинский врач Евгений Комаровский. 

При этом, его возмутило большое количество противников вакцинации в Украине, из-за которых, по его словам, "массовая вакцинация нам не светит".  

"Поэтому нас ждут мутации еще долгие годы. И мы все это будем расхлебывать. И от нас будут отгораживаться заборами, потому, что вы все такие умные", - обратился Комаровский к антипрививочникам. 

По его прогнозам, рассчитывать на скорое завершение эпидемии не приходится, поскольку источниками мутаций являются в основном переболевшие люди со снижающимся уровнем антител. 

"И прекратить мутирование вируса можно только обеспечив высокий уровень антител у большинства населения — минимум 70%. У нас это пока невозможно, поскольку в стране ведутся антивакцинальные кампании", - сказал он. 

Это, по его словам, грозит тем, что страны, в которых такой показатель вакцинаций будет достигнут попросту закроют въезд для украинцев. 

"Вам мало изоляций? Будет вам больше изоляции. Делайте правильные выводы", - сказал он. 

Как сообщалось ранее, в мире от коронавируса только по официальным данным умерло уже более 4 миллионов человек. За предыдущие сутки в соседней России был зафиксирован рекорд смертности за все время пандемии. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Евгений Комаровский, Covid-19.
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