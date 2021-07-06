Ждут долгие годы мутаций: доктор Комаровский напророчил Украине проблемы из-за антипрививочников

Украина и мир смогут преодолеть эпидемию коронавируса и "нашествия" его мутировавших штаммов лишь при условии проведения массовой вакцинации.

Об этом заявил известный украинский врач Евгений Комаровский.

При этом, его возмутило большое количество противников вакцинации в Украине, из-за которых, по его словам, "массовая вакцинация нам не светит".

"Поэтому нас ждут мутации еще долгие годы. И мы все это будем расхлебывать. И от нас будут отгораживаться заборами, потому, что вы все такие умные", - обратился Комаровский к антипрививочникам.

По его прогнозам, рассчитывать на скорое завершение эпидемии не приходится, поскольку источниками мутаций являются в основном переболевшие люди со снижающимся уровнем антител.

"И прекратить мутирование вируса можно только обеспечив высокий уровень антител у большинства населения — минимум 70%. У нас это пока невозможно, поскольку в стране ведутся антивакцинальные кампании", - сказал он.

Это, по его словам, грозит тем, что страны, в которых такой показатель вакцинаций будет достигнут попросту закроют въезд для украинцев.

"Вам мало изоляций? Будет вам больше изоляции. Делайте правильные выводы", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в мире от коронавируса только по официальным данным умерло уже более 4 миллионов человек. За предыдущие сутки в соседней России был зафиксирован рекорд смертности за все время пандемии.