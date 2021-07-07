Дельта-вариант коронавируса может достать любого, несмотря на вакцинацию. Что говорят эксперты?

В связи с быстрым распространением дельта-варианта в Соединенных Штатах число случаев заражения коронавирусом в некоторых частях страны резко возросло, особенно в районах с низким уровнем вакцинации от COVID-19.

Недавняя статья на сайте “Healthline” рассказывает о ситуации с распространением дельта-варианта в США и его возможными последствиями. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Дельта-вариант набирает силу и это привело к резкому увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19, в основном среди людей, не прошедших полную вакцинацию.

Фактически, согласно анализу "Associated Press", почти все случаи смерти от COVID-19 в Соединенных Штатах сейчас случаются среди людей не прошедших вакцинацию.

На брифинге в Белом доме 22 июня Рошель Валенски, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний, заявила, что большинство этих смертей "можно было полностью предотвратить".

Хотя у полностью вакцинированных людей риск серьезных заболеваний гораздо ниже, их здоровье все равно может пострадать, поскольку всплески COVID-19 вызывают нарушения во всей системе здравоохранения, что и наблюдается на протяжении всей пандемии.

Кроме того, дети в возрасте до 12 лет еще не имеют права на вакцинацию, что подвергает их риску (хотя и меньшему, чем у взрослых) заболевания, госпитализации и других осложнений коронавирусной инфекции.

Всплески COVID-19 мешают оказывать другую медицинскую помощь

Увеличение количества госпитализаций в некоторых частях Соединенных Штатов связано с быстро распространяющимся дельта-вариантом и низким уровнем вакцинации в этих регионах.

В целом, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, 53,8 % всех людей в Соединенных Штатах получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Но в некоторых штатах на юге и западе были вакцинированы менее 40% жителей. В некоторых округах этих регионов ситуация еще более тяжелая.

Штат Миссури лидирует по количеству госпитализаций: койки интенсивной терапии заполняются в основном невакцинированными пациентами с COVID-19. Многие из них относятся к молодежи.

В Аризоне, также отстающей по вакцинации, недавно наблюдался всплеск коронавирусных инфекций и смертей.

Другие штаты с большим количеством госпитализированных пациентов с COVID-19 могут пойти по стопам Миссури, если их усилия по вакцинации не увенчаются успехом.

Вакцинация остается лучшей защитой от тяжелых заболеваний, вызванных COVID-19, и всплесков госпитализации, которые могут повлиять на лечение, не связанное с COVID.

Доктор Риши К. Вадхера, кардиолог из медицинского центра "Beth Israel Deaconess" в Бостоне, заявляет, что всплески коронавируса нарушили обычный график обследований, амбулаторного лечения и услуг по выдаче рецептов на протяжении всей пандемии.

"Кроме того, в разгар пандемии были отменены плановые процедуры и операции", - сказал он.

Некоторые из этих нарушений были вызваны нехваткой ресурсов.

Медицинский персонал переведен на лечение пациентов с COVID-19. Хирургические кабинеты были преобразованы в отделения интенсивной терапии. А нехватка средств индивидуальной защиты, вентиляторов и другого оборудования привела к тому, что несрочные процедуры были отложены.

Кроме того, люди изменили свое поведение в ответ на коронавирус.

"Мы знаем, что некоторые пациенты с неотложными состояниями, такими как сердечные приступы, не обращались в больницу, потому что боялись заразиться вирусом, - сказал Вадхера, - что, возможно, способствовало более высокому уровню смертности".

Некоторые виды лечения рака и обследования были отложены во время пандемии, что поставило под угрозу жизнь людей.

"Рак не прекратился только потому, что появился COVID", - заявила доктор Вивиан Беа, доцент хирургии в "Weill Cornell Medicine" в Бруклине, Нью-Йорк. "К сожалению, помощь пациентам с раком груди во время пандемии была нарушена".

Это повлекло за собой изменение порядка лечения рака.

Когда во время пандемии операции по лечению рака были отложены, некоторым пациентам была назначена химиотерапия или эндокринная терапия, которая до пандемии могла не быть первоочередным способом лечения.

Кроме того, Беа говорит, что многие женщины не смогли пройти ежегодный скрининг на рак груди или сделать маммографию, потому что отделения визуализации груди были закрыты.

Несвоевременное обследование увеличивает риск обнаружения рака на более поздней стадии, когда его будет труднее лечить.

По словам доктора Беа, на снижение количества скрининговых обследований во время пандемии также повлияли другие факторы, например, отсутствие медицинской страховки у определенного количества женщин, потому что они потеряли работу или сосредоточились на заботе о своей семье и просто переживали пандемию.

Нарушения привычного течения жизни усугубили существующие диспропорции в отношении здоровья

Вадхера говорит, что нарушения стандартной практики оказания медицинской помощи, не связанной с COVID, вероятно, оказали большее влияние на чернокожее и латиноамериканское население из-за более высокого бремени хронических заболеваний.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале "Circulation", Вадхера и его коллеги обнаружили, что этот и другие факторы способствовали большему скачку смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди чернокожего и латиноамериканского населения в первые месяцы пандемии.

Среди чернокожего и латиноамериканского населения смертность от болезней сердца увеличилась примерно на 20 процентов в период с марта по август 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Смертность от инсульта выросла примерно на 13%.

Напротив, смертность от болезней сердца среди белых увеличилась только на 2 процента, а смертность от инсульта - всего на 4 процента.

"Чернокожие и латиноамериканские сообщества не только несут бремя COVID-19 из-за давнего структурного и системного неравенства, - сказал Вадхера, - но эти сообщества также несут на себе косвенные последствия пандемии".

"Это способствовало увеличению смертности среди этих групп из-за других, не связанных с COVID-19, заболеваний", - добавил он.

Некоторые системы здравоохранения пытались свести к минимуму перебои в оказании помощи во время пандемии, используя телемедицину для связи с пациентами.

Однако не у всех есть подходящие технологии или стабильный доступ к Интернету, чтобы иметь возможность заниматься телемедициной, или они могут недостаточно хорошо разбираться в Интернете или телефоне, чтобы таким образом связаться со своим врачом.

"Для некоторых пациентов телемедицина действительно работала", - заявила доктор Беа. "Но для других существовал цифровой разрыв, что означало сокращение доступа к медицинскому обслуживанию во время всплеска COVID".

По словам Вадхеры, с уменьшением числа случаев заражения коронавирусом предоставление медицинских услуг практически вернулось в норму.

Тем не менее, некоторые эксперты в области здравоохранения ожидают, что низкие показатели вакцинации и распространение дельта-варианта - или других вариантов с более быстрым распространением - будут поддерживать количество заболеваний на определенном уровне в некоторых частях страны.

"Не исключено, что, несмотря на наши усилия по вакцинации, нас ожидает новая волна, вызванная этим новым вариантом", - сказал доктор Федерико Лахам, медицинский директор "Orlando Health", больницы детских инфекционных болезней имени Арнольда Палмера во Флориде.

Это в свою очередь может снова оказать влияние на лечение не связанное с COVID.

"Не исключено, что нарушения в работе системы здравоохранения произойдут снова, если мы столкнемся с увеличением количества заболевания COVID-19, особенно по мере появления новых его вариантов", - заявил Вадхера. "Регионы США с низким уровнем вакцинации будут наиболее уязвимыми".

Находятся ли дети и подростки в группе риска заболевания дельта-вариантом?

В настоящее время вакцины от COVID-19 одобрены в США только для людей от 12 лет и старше.

Как и вакцинированные взрослые, полностью вакцинированные дети и подростки хорошо защищены от коронавируса, включая дельта-вариант.

Однако их медицинское обслуживание может быть затруднено, если в их районе резко увеличится число госпитализаций. Это более вероятно в частях страны с более низким уровнем вакцинации и более высоким уровнем распространения дельта-варианта.

Невакцинированные дети - дети младше 12 лет и дети старшего возраста и подростки, которые еще не были вакцинированы, - все еще могут заболеть COVID-19.

Хотя дети и подростки имеют меньший риск тяжелого течения заболевания COVID-19, чем взрослые, они все равно могут заболеть или их необходимо будет госпитализировать.

Они также подвержены риску серьезного осложнения, называемого мультисистемным воспалительным синдромом у детей (MIS-C).

Некоторые дети и подростки также испытывают длительные симптомы COVID, такие как усталость, боли в мышцах и суставах или проблемы со сном, даже после легкой инфекции.

Хотя дельта-вариант, по-видимому, легче распространяется среди непривитых детей и подростков, он не вызывает у них более серьезных заболеваний, чем более ранние штаммы вируса.

Доктор Федерико Лахам уверен, что в Соединенном Королевстве, где на дельта-вариант сейчас приходятся почти все новые случаи коронавируса, не наблюдалось увеличения числа детей, госпитализированных в больницу или переносящих болезнь слишком тяжело.

"Это очень обнадеживает", - сказал он. - "Так что можно с уверенностью сказать, что США не стоит волноваться и готовиться к резкому увеличению числа больных детей".

Однако всплеск случаев коронавируса среди детей может по-прежнему мешать работе школ, лагерей, занятий спортом и других мероприятий, что может повлиять на их психическое здоровье.

Чем больше детей и взрослых будут полностью вакцинированы, тем легче будет полностью открыть страну, включая системы здравоохранения.

"Я по-прежнему настоятельно рекомендую вам сделать вакцинацию вашего ребенка как можно скорее, - сказал Лахам, - потому что вам нужны две дозы вакцины, одобренной мРНК, чтобы обеспечить желаемый уровень защиты".

Некоторые родители могут быть обеспокоены возможными побочными эффектами вакцины против COVID-19 у их детей.

Большинство побочных эффектов легкие, например болезненность в месте инъекции, кратковременное повышение температуры или слабость.

Однако на этой неделе Центр по контролю и профилактике заболеваний обнаружил "вероятную связь" между вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna-NIAID и более высоким риском воспаления сердца у подростков и молодых людей.

Доктор Лахам отмечает, что эти побочные эффекты крайне редки и почти во всех случаях были легкими.

"Преимущества вакцинации по-прежнему полностью перевешивают риск одного из этих очень редких побочных эффектов", - сказал он.