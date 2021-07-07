В Минздраве сказали, сколько украинцев уже имеют антитела к COVID-19

32-33% украинцев имеют антитела к COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.
Слова Родины цитирует "Интерфакс".
Эти данные - предварительный результат всеукраинского исследования популяционного иммунитета населения.
"Мы сейчас имеем предварительные результаты. Полевой этап начался в июне", — отметил гендиректор ЦОЗ. По его словам антитела получены по разным причинам. Окончательных, более точных результатов, стоит ждать к окончанию лета.
Исследование начато 7 июня и в нем принимает участие 9 тысяч человек из разных регионов Украины. Исследователи хотят узнать интенсивность распространения коронавируса в стране и наиболее подверженные ему группы по ряду признаков - возраст, пол, место проживания.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине за 6 июля зафиксировали 610 случаев коронавируса.