В Минздраве сказали, сколько украинцев уже имеют антитела к COVID-19

32-33% украинцев имеют антитела к COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

Слова Родины цитирует "Интерфакс".

Эти данные - предварительный результат всеукраинского исследования популяционного иммунитета населения.

"Мы сейчас имеем предварительные результаты. Полевой этап начался в июне", — отметил гендиректор ЦОЗ. По его словам антитела получены по разным причинам. Окончательных, более точных результатов, стоит ждать к окончанию лета.

Исследование начато 7 июня и в нем принимает участие 9 тысяч человек из разных регионов Украины. Исследователи хотят узнать интенсивность распространения коронавируса в стране и наиболее подверженные ему группы по ряду признаков - возраст, пол, место проживания.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине за 6 июля зафиксировали 610 случаев коронавируса.