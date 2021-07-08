В Украине рекордно снизилось число болеющих коронавирусом: свежая сводка на 8 июля

В Украине за сутки 7 июля коронавирусом заболели 617 человек. Среди них - 26 детей и 18 медработников.
Об этом сообщает сайт Министерства охраны здоровья.
Согласно статистическим данным, в Украине сейчас один из спадов заболеваемости - менее 12 тысяч болеющих COVID-19. Такие данные в последний раз были в мае 2020 года.
За предыдущие сутки, 7 июля:
Отметим, что количество выздоровевших практически вдвое ниже чем за предыдущие сутки.
Наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.
Наименьшее количество - в Кировоградской области (2).
За всю пандемию коронавирус в Украине унес жизнь более 52,5 тысяч людей.