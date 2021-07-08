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В Украине рекордно снизилось число болеющих коронавирусом: свежая сводка на 8 июля

В Украине рекордно снизилось число болеющих коронавирусом: свежая сводка на 8 июля
Обновлено 08:42 Сегодня Телеграф DesignltZoonar/picture alliance

В Украине за сутки 7 июля коронавирусом заболели 617 человек. Среди них - 26 детей и 18 медработников.

Об этом сообщает сайт Министерства охраны здоровья. 

Согласно статистическим данным, в Украине сейчас один из спадов заболеваемости - менее 12 тысяч болеющих COVID-19. Такие данные в последний раз были в мае 2020 года. 

коронавирус в Украине график

За предыдущие сутки, 7 июля:

  • госпитализировали - 404 человека;
  • летальных случаев - 23;
  • выздоровели - 872 человека;
  • сделали тестов за сутки - 40893.

Отметим, что количество выздоровевших практически вдвое ниже чем за предыдущие сутки

Наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

Наименьшее количество  - в Кировоградской области (2). 

За всю пандемию коронавирус в Украине унес жизнь более 52,5 тысяч людей. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Статистика, Коронавирус, Covid-19.
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