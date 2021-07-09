Новый рекорд вакцинации и 655 заболевших - статистика коронавируса за 8 июля

Рекордное количество вакцинаций за сутки 8 июля - 109 160 человек. Среди них получили вторую дозу вакцины и полностью завершили иммунизацию от коронавируса 64 344 украинцев.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

В лист ожидания вакцинации записались более 786 тысяч человек. При этом количество сделанных прививок превысило три миллиона (3 306 008 уколов).

Что же касается новых случаев заболевания COVID-19, то здесь отмечают прирост количества зафиксированных больных. За сутки 8 июля - 655 случаев, что больше чем в предыдущий день.

Среди заболевших - 31 ребенок и 37 медработников.

Лидером по заболеваемости остается Киев. В столице зафиксировали практически треть всех случаев - 203 новых заболевших. Также, большое количество выявленных COVID-19 больных в Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.

Наименьшее количество заболевших в Ивано-Франковской и Тернопольской областях - по 3 случая.