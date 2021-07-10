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Неожиданная "побочка": в Норвегии женщины пожаловались на увеличившуюся грудь после вакцинации средством Pfizer

Неожиданная "побочка": в Норвегии женщины пожаловались на увеличившуюся грудь после вакцинации средством Pfizer
04:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Пользователи социальных сетей обнаружили неожиданный побочный эффект у вакцины Pfizer. Норвежские женщины заметили, что после вакцинации у них увеличилась грудь. 

Как сообщает издание NRK, первой об этом заявила 17-летняя девушка по имени Эмма в своем ТикТоке. 

После обнародования ее сообщения в комментариях к записи собрались и другие девушки, которые тоже заметили у себя подобный эффект. 

После этого девушка начала искать информацию в интернете и обнаружила, что с подобным сталкивались и американские женщины. 

Главный врач Центра диагностики молочной железы при Нурланнской больнице в Будё Хайнрих Бакманн прокомментировал явление. По его словам, после вакцинации у некоторых женщин наблюдается увеличение лимфатических узлов, что является нормальной реакцией организма на воспаление. 

Впрочем, он отмечает, что явление это временное и продержится от силы несколько недель.

Из-за этой побочки он порекомендовал женщинам, планировавшим маммографию, обращаться к врачам либо до вакцинации, либо спустя четыре недели после неё. 

Директор по медицинским вопросам в Норвежском агентстве лекарственных средств Стейнар Мадсен подтверждает версию с лимфатическими узлами. 

"После вакцинации примерно у 10% увеличиваются лимфатические узлы в подмышечных впадинах, грудь немного приподнимается, и женщине кажется, что она стала больше", - сказал он. 

Как сообщалось ранее, школьники в Великобритании нашли способ подделывать экспресс-тесты на коронавирус, чтобы не ходить в школу.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Норвегия, Вакцинация, Pfizer, Коронавирус, Covid-19.
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