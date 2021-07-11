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Может понадобиться третья доза: в Pfizer серьезно обеспокоились новыми штаммами коронавируса

Может понадобиться третья доза: в Pfizer серьезно обеспокоились новыми штаммами коронавируса
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Компания Pfizer намерена официально объявить о необходимости так называемого "бустера" - третьей дозы вакцины от коронавируса для уже вакцинированных людей. 

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на свои источники в компании и правительстве США. 

В Pfizer обеспокоены темпами распространения коронавируса штамма Дельта, который уже стал доминирующим в Штатах. По их данным, "бустер" необходимо сделать спустя 6-12 месяцев после первых двух доз, поскольку за это время количество антител снижается. 

Несмотря на то, что вакцина остается все так же эффективной против тяжелых случаев COVID-19, в Pfizer отмечают, что ее эффективность снизилась против болезни в легкой и бессимптомной формах. 

В настоящее время компания проводит дополнительные исследования, касающиеся, в основном, темы снижения эффективности их препарата для защиты пожилых людей. 

Впрочем, еще не принятое решение встретило серьезное сопротивление со стороны Минздрава США. Там считают, что двух доз вполне достаточно, а данные, на которые ссылается Pfizer, кроме самой компании никто не видел. 

Во всяком случае, официальное решение о надобности или ненадобности третьей дозы вакцины станет обнародовано в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, в Норвегии женщины заметили, что после вакцинации средством Pfizer у них увеличилась грудь

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Pfizer, Коронавирус, Covid-19.
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