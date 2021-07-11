Может понадобиться третья доза: в Pfizer серьезно обеспокоились новыми штаммами коронавируса

Компания Pfizer намерена официально объявить о необходимости так называемого "бустера" - третьей дозы вакцины от коронавируса для уже вакцинированных людей.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на свои источники в компании и правительстве США.

В Pfizer обеспокоены темпами распространения коронавируса штамма Дельта, который уже стал доминирующим в Штатах. По их данным, "бустер" необходимо сделать спустя 6-12 месяцев после первых двух доз, поскольку за это время количество антител снижается.

Несмотря на то, что вакцина остается все так же эффективной против тяжелых случаев COVID-19, в Pfizer отмечают, что ее эффективность снизилась против болезни в легкой и бессимптомной формах.

В настоящее время компания проводит дополнительные исследования, касающиеся, в основном, темы снижения эффективности их препарата для защиты пожилых людей.

Впрочем, еще не принятое решение встретило серьезное сопротивление со стороны Минздрава США. Там считают, что двух доз вполне достаточно, а данные, на которые ссылается Pfizer, кроме самой компании никто не видел.

Во всяком случае, официальное решение о надобности или ненадобности третьей дозы вакцины станет обнародовано в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, в Норвегии женщины заметили, что после вакцинации средством Pfizer у них увеличилась грудь.