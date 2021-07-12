Количество выявленных в Украине новых случаев COVID-19 резко снизилось, меньше было лишь в начале пандемии

174 новых случая заражения коронавируса выявили за воскресенье, 11 июля. Среди заболевших - 1 медик и 16 детей.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

Также за сутки госпитализированных пациентов больше чем новых заражений коронавирусом.

За воскресенье 11 июля:

госпитализированы - 266 человек;

летальных случаев - 7;

выздоровели - 236 человек;

сделано тестирований - 16685.

Согласно данным статистики СНБО - сейчас в Украине спад заболеваемости. Меньше новых случаев зафиксировали в апреле 2020.

Лидерами по новым выявленным случаям коронавируса в Украине стали Киев (63), Днепропетровская (24), Киевская (13), Одесская (10) и Харьковская (9) области.

Ни единого случая заражения COVID-19 не выявили в трех областях страны - Черниговской, Ивано-Франковской и Закарпатской.

Всего за все время пандемии коронавируса в Украине заболели 2 млн 241 тысяча 217 человек.

Ранее "Телеграф" писал, что компания Pfizer намерена официально объявить о необходимости так называемого "бустера" - третьей дозы вакцины от коронавируса для уже вакцинированных людей.