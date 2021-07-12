Нужно ли делать третью прививку от коронавируса "Дельта": главный инфекционист США рассказал всю правду о вакцинации

В США на основе результатов новых исследований заявили о том, что третью дозу прививки от коронавируса штамма "Дельта" пока делать не следует.

Об этом информирует "Голос Америки" со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний и Федеральную Администрацию США по контролю за продуктами и лекарствами.

Так, главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что, согласно новым данным от вышеперечисленных организаций, третий укол вакцины от коронавируса - так называемый усилитель - людям вводить не нужно. Дескать, необходимости в нем пока нет.

Впрочем, эти выводы актуальны только на ближайшее время - эксперты по-прежнему озабочены данным вопросом и продолжают исследование. Поэтому, по словам Фаучи, рекомендации насчет третьей дозы вакцины в будущем могут измениться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Pfizer обеспокоены темпами распространения коронавируса штамма "Дельта", который уже стал доминирующим в Штатах. По их данным, нужна третья доза вакцины - "бустер". Его якобы необходимо сделать спустя 6-12 месяцев после первых двух доз, поскольку за это время количество антител снижается.