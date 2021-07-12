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Страдают молодые мужчины: ученые рапортуют о новой побочке после вакцин Pfizer и Moderna

Страдают молодые мужчины: ученые рапортуют о новой побочке после вакцин Pfizer и Moderna
12:58 Сегодня Телеграф

В Европейском агентстве по лекарственным средствам рапортуют о новом побочном эффекте после вакцинации американскими иРНК-вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna. 

Так, согласно результатам новых исследований, после прививок в отдельных случаях наблюдались нарушения работы сердца, особенно у молодых мужчин.

Ученые говорят, что у некоторых вакцинированных развился миокардит - воспаление сердечной мышцы. У другой группы мужчин диагностировали перикардит — воспалительное поражение серозной оболочки сердца. 

Ученые говорят, что данные осложнения обычно появляются спустя две недели после второй прививки. 

Впрочем, по информации агентства, данные побочные эффекты - скорее редкость, чем закономерность: болезни развились у 283 мужчин из 177 миллионов вакцинированных людей. Кроме того, после лечения и отдыха все они выздоровели.

Напомним, главный инфекционист США рассказал всю правду о вакцинации и ответил на вопрос, нужна ли третья прививка от коронавируса из-за распространения более заразного и тяжелого штамма "Дельта".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Вакцинация, Коронавирус, Побочные эффекты, Прививки от коронавируса, Последствия прививок.
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