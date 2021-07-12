В Украине начнут массово прививать препаратом Pfizer: стало известно, хватит ли вакцины на всех желающих

Вакцина от COVID-19 Comirnaty/Pfizer-BioNTech теперь доступна в Украине в центрах массовой вакцинации с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Об этом сообщает на официальном сайте вакцинации от Covid-19 в Украине.

Также ожидается поставка около 1 млн доз вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля.

Впрочем, как минимум на начальной стадии всем желающим вакцинироваться американской вакциной доз препарата не хватит. Об этом сообщил координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк.

По его словам, пока Pfizer продолжат вакцинировать только приоритетные группы: пожилых людей (60+), коллективы компаний, педагогов, социальных и медицинских работников, сотрудников органов центральной власти и органов местного самоуправления, которых не прививали ранее.

Животенюк заявил, что Минздрав хоть и пытается распространить вакцинацию на как можно большее число украинцев, но достаточного количества препаратов для этого не выделяет. Также координатор вакцинации говорит, что когда правительство не выделило достаточное количество вакцины Pfizer для коллективов компаний, прививки пришлось делать вакцинами, которые были предназначены для второй дозы людей из предыдущих этапов, поскольку часть из них не использовали. Координатор заявил, что сейчас в Киеве есть 28 тысяч доз вакцины Pfizer для первой вакцинации и 97 000 тысяч доз для прививки тех, кто уже получил первую дозу. Также Животенюк говорит, что Минздрав предлагает использовать имеющиеся остатки для вакцинации желающих, а для вакцинации второй дозой тех, кто уже получил прививку, предлагают использовать партию, которая должна прилететь в Украину в июле. При этом, координатор сомневается, что эта поставка точно состоится. 12 июля в центрах массовой вакцинации от коронавируса в Украине начали использовать вакцину Comirnaty компании Pfizer.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине готовятся к вспышке нового дельта-штамма коронавируса.

Напоминаем, американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что, третий укол вакцины от коронавируса людям вводить не нужно.