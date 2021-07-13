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Власти США официально объявили о побочном эффекте американской вакцины - подробности

Власти США официально объявили о побочном эффекте американской вакцины - подробности
09:05 Сегодня Телеграф

Прививание американской вакциной Johnson & Johnson в редких случаях может вызывать необычный побочный эффект - синдром Гийена-Барре. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Синдром Гийена-Барре – это редкое состояние, при котором иммунная система поражает нервные клетки человека. Характерная черта синдрома – человек полностью выздоравливает даже в самых тяжелых случаях.

По данным СМИ, около 100 сообщений о синдроме появилось после введения в США 12,8 млн доз вакцины Johnson & Johnson. Отмечается, что побочный эффект проявлялся примерно спустя две недели после прививки. Подверженными синдрому оказались преимущественно мужчины 50 лет и старше.

В компании Johnson & Johnson сохраняют спокойствие и подчеркивают, что вероятность такого заболевания остается ничтожно маленькой, а количество зарегистрированных случаев незначительно превышает естественное число заболевших.

Добавим, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение вакцины Johnson & Johnson 11 марта. Ее особенность заключается в том, что она вводится единоразово, а не в два этапа, как другие аналогичные препараты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине начнут массово прививать препаратом Pfizer. Правда, на начальной стадии вакцин не хватит на всех желающих. 

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Все по теме:

США, Вакцина, Побочный эффект, Covid-19, Johnson &amp; Johnson.
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