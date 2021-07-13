Украина в числе трех стран испытает новую вакцину от Covid-19: потребуется добровольцы

В Украине планируют провести третий этап клинических испытаний израильской вакцины против коронавируса Brilife. Эти испытания проведут в самом Израиле, а также в Грузии.

Об этом сообщает Healthy.24

В исследованиях примут участие десятки тысяч добровольцев, заявляют в Министерстве обороны Украины.