Скачать
Вторник, 13.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Не только Данилов: кого в "Слуге народа" рассмотрят на место Авакова
Не только Данилов: кого в "Слуге народа" рассмотрят на место Авакова
Платить нужно, но не всегда: как не возвращать кредиты банку без проблем с законом
Платить нужно, но не всегда: как не возвращать кредиты банку без проблем с законом
Отставка Авакова с поста главы МВД: что известно к этой минуте
Отставка Авакова с поста главы МВД: что известно к этой минуте
Статья Путина об Украине - предвестник "большого соглашения" между РФ и Западом, - экс-нардеп
Статья Путина об Украине - предвестник "большого соглашения" между РФ и Западом, - экс-нардеп

Украина в числе трех стран испытает новую вакцину от Covid-19: потребуется добровольцы

Украина в числе трех стран испытает новую вакцину от Covid-19: потребуется добровольцы
Обновлено 17:30 Сегодня Телеграф

В Украине планируют провести третий этап клинических испытаний израильской вакцины против коронавируса Brilife. Эти испытания проведут в самом Израиле, а также в Грузии.

Об этом сообщает Healthy.24

В исследованиях примут участие десятки тысяч добровольцев, заявляют в Министерстве обороны Украины.

Затем фармацевтическая компания будет контролировать коммерциализацию препарата.

Министр обороны Израиля Бени Ганц назвал такое решение "отличной новостью". 

"Поскольку вакцины против COVID-19 первого поколения все чаще ставятся под угрозу быстрой мутации коронавируса, мы стремимся разработать вакцину, которая может быстро распространиться с низкой стоимостью для удовлетворения потребностей как развитого мира, так и развивающихся стран", – заявил Ганц.

Об израильской вакцине известно, что в декабре прошлого года Институт биологических исследований успешно завершил первый этап испытаний вакцины и сейчас проходит второй этап.

Украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с дальнейшей возможностью производства вакцины, в том числе и на наших мощностях, как ранее сообщил посол Украины Евгений Корнийчук.

Напоминаем о том, как готовиться власть к  вспышке дельта-штамма в Украине.

Также "Телеграф" сообщал о побочном эффекте от американской вакцины Johnson & Johnson.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 263

Все по теме:

Вакцина, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19, Brilife.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин анонсировал второе разделение Украины? Подводные камни странной статьи президента РФ
02 На российском курорте взорвалась гостиница: есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)
03 Власти США официально объявили о побочном эффекте американской вакцины - подробности
04 Горячие кадры: 26-летняя Деми Роуз в прозрачном купальнике взбудоражила сеть (фото, видео)
05 В Москве узбеки с киргизами устроили "стенку на стенку": ОМОНовцев на всех участников драки не хватило (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мендель опубликовала новый отрывок из своей книги, где приложила Порошенко и вспомнила о России
Мендель опубликовала новый отрывок из своей книги, где приложила Порошенко и вспомнила о России
Синоптики рассказали, спадет ли 30-градусная жара в Украине в ближайшее время (карта)
Синоптики рассказали, спадет ли 30-градусная жара в Украине в ближайшее время (карта)
Украина в числе трех стран испытает новую вакцину от Covid-19: потребуется добровольцы
Украина в числе трех стран испытает новую вакцину от Covid-19: потребуется добровольцы
&quot;Наш малыш, наш богатырь&quot;: Даша Квиткова родила Никите Добрынину первенца
"Наш малыш, наш богатырь": Даша Квиткова родила Никите Добрынину первенца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь