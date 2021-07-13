Украина в числе трех стран испытает новую вакцину от Covid-19: потребуется добровольцы

В Украине планируют провести третий этап клинических испытаний израильской вакцины против коронавируса Brilife. Эти испытания проведут в самом Израиле, а также в Грузии.
Об этом сообщает Healthy.24
В исследованиях примут участие десятки тысяч добровольцев, заявляют в Министерстве обороны Украины.
Затем фармацевтическая компания будет контролировать коммерциализацию препарата.
Министр обороны Израиля Бени Ганц назвал такое решение "отличной новостью".
"Поскольку вакцины против COVID-19 первого поколения все чаще ставятся под угрозу быстрой мутации коронавируса, мы стремимся разработать вакцину, которая может быстро распространиться с низкой стоимостью для удовлетворения потребностей как развитого мира, так и развивающихся стран", – заявил Ганц.
Об израильской вакцине известно, что в декабре прошлого года Институт биологических исследований успешно завершил первый этап испытаний вакцины и сейчас проходит второй этап.
Украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с дальнейшей возможностью производства вакцины, в том числе и на наших мощностях, как ранее сообщил посол Украины Евгений Корнийчук.
Напоминаем о том, как готовиться власть к вспышке дельта-штамма в Украине.
Также "Телеграф" сообщал о побочном эффекте от американской вакцины Johnson & Johnson.