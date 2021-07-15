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Четверг, 15.07.2021
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Есть оптимизм: стало известно, сколько вакцинированных попадают в больницы с COVID-19

Есть оптимизм: стало известно, сколько вакцинированных попадают в больницы с COVID-19
10:55 Сегодня Телеграф

Глава украинского Минздрава Виктор Ляшко рассказал, сколько украинцев заболевают коронавирусом после полного курса вакцинации от данной болезни.

Слова министра цитирует РБК-Украина.

По словам Ляшко, в данной ситуации есть определенный оптимизм: болеет небольшое количество людей, получивших полный комплекс прививок против COVID-19. 

Однако, продолжает министр, еще больше радует то, что большинство вакцинированных не попадают в больницы с тяжелыми случаями. 

"Это не больше 8% из всех тех, кто получил две дозы прививок, заболел и был госпитализирован", - рапортует глава Минздрава.

Сообщается, что более 60% украинцев взрослого возраста готовы привиться от ковида добровольно, поэтому о принудительной вакцинации, как в других странах, в Украине речи нет.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины допускают вариант локдауна грядущей осенью. Ляшко назвал условие, которое позволит избежать усиление карантина.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Госпитализация, Вакцинация, МОЗ Украины, Больницы, Виктор Ляшко, Коронавирус.
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