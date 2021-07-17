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Как уберечь себя и своих близких в сильную жару?

Как уберечь себя и своих близких в сильную жару?
09:59 Сегодня Телеграф

Жара, палящая в некоторых частях мира, приносит с собой температуры, опасные для здоровья человека.

Статья на сайте “National Public Radio” представляет рекомендации экспертов о правилах, которые нужно соблюдать для поддержания хорошего самочувствия. "Телеграф" представляет вам для ознакомления ее перевод.

Конечно, летом всегда жарче. Но высокие температуры в этом году - более 37°С - в течение таких продолжительных периодов необычны.

Эксперты по климату и метеорологи обеспокоены тем, что эти «тепловые купола» будут и дальше становиться все более распространенными по мере нагревания Земли.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, даже сейчас в США умирает около 700 человек в год от воздействия жары.

С наступлением лета людям важно сохранять прохладу и защищаться от сильной жары.

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Чтобы понять, как это сделать и на что обращать внимание, корреспондент "National Public Radio" поговорил с Кристиной Даль, старшим ученым-климатологом из "Союза обеспокоенных ученых", о том, какие группы населения наиболее подвержены риску, о первых симптомах болезненного состояния, вызванного жарой, и что города и отдельные лица могут сделать, чтобы снизить риски.

Кто подвергается наибольшему риску?

По словам Кристины Даль, пожилые люди, как правило, больше всего подвержены тепловому воздействию.

«По мере того, как вы становитесь старше, вашему телу становится все труднее регулировать температуру, поэтому взрослым все труднее избавляться от тепла, которое накапливается в их телах, когда на улице очень жарко», - говорит она.

Спортсмены также подвержены высокому риску заболеваний, связанных с жарой.

«Часто, когда мы молоды, здоровы и сильны, нам труднее прислушиваться к тем ранним сигналам заболеваний, которые пытается подать ваше тело», - говорит Даль. «И поэтому мы, к сожалению, каждый год видим, как люди, которые в целом находятся в хорошей форме и здоровы, умирают из-за чрезмерного воздействия тепла, потому что они тренируются на улице и не принимают мер предосторожности, таких как сокращение физических нагрузок, пребывание в помещении и сохранение прохлады».

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Если вы испытываете ранние симптомы заболевания, связанного с жарой, важно отдыхать и пить.

На какие симптомы следует обращать внимание?

Головокружение, головные боли или сильная усталость - одни из первых симптомов заболевания, включающего тепловой удар и тепловое истощение.

Даль говорит, что если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, независимо от возраста, важно остановиться и прекратить то, что вы делаете.

«Удостоверьтесь, что у вас есть время, чтобы лечь и отдохнуть, выпить воды и, если есть возможность, добраться до прохладного места», - говорит она. «Для некоторых людей это может быть их дом или квартира с кондиционерами; для других это может означать необходимость пойти в какое-нибудь место, например, в публичную библиотеку, которая может открыться в вашем районе как охлаждающее убежище».

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Если температура вашего тела достигает 39 градусов или выше, у вас может быть тепловой удар, который требует неотложной медицинской помощи. Эксперты советуют позвонить в скорую помощь, переместить человека, испытывающего тепловой удар, в более прохладное место и попытаться снизить температуру, применив прохладные мочалки или поместив человека в прохладную ванну. Не рекомендуется давать ему пить.

Как вы можете позаботиться о себе и других?

Обратите внимание, не упускайте из виду и не игнорируйте ранние симптомы.

"Это легко упустить из виду, если вы, скажем, косите газон, и вам осталось докосить всего пару рядов, или, например, ваша тренировка по футболу закончится всего через 10 минут", - говорит Даль. «Но если вы начинаете чувствовать эти симптомы, для вас будет действительно важно немного отдохнуть, попить и остыть".

Если вы не пожилой человек, важно проверить своих соседей и родственников.

«Убедитесь, что у них есть возможность остыть, - говорит Даль, - чтобы они не сидели в жарком помещении весь день без кондиционера, без вентилятора, без возможности добраться до места, где можно охладиться".

Как учитывается индекс жары?

Когда дело доходит до того, как тело ощущает тепло, температура является лишь одним из компонентов, говорит Даль. Еще одним важным фактором является влажность.

«По мере повышения влажности поту становится все труднее испаряться с нашей кожи, а именно этот эффект испарения позволяет нам охлаждать наши тела», - говорит Даль. «Тепловой индекс - это комбинация температуры и влажности. Его часто называют температурой «по ощущениям», потому что, когда влажность высокая, нам кажется, что сейчас жарче, и наши тела воспринимают это как более высокую температуру».

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Если вы живете в районе, где влажность является проблемой, говорит Даль, обязательно смотрите на индекс тепла, а не только на температуру.

Что могут сделать работодатели и городские власти?

Люди, которые работают на открытом воздухе, должны знать о ранних признаках теплового удара, но Даль говорит, что их работодатели также несут ответственность за устранение рисков.

«Ответственность за обеспечение адекватных перерывов на гидратацию, перерывов на отдых, затенение, охлаждение и, возможно, даже на перенос рабочих часов на более раннее, более прохладное время дня, лежит также на работодателях», - говорит Даль. «Мы не можем переложить всю ответственность на самих работников, потому что зачастую работа строится таким образом, чтобы не допускать перерывов».

Это относится, например, к сельскохозяйственным рабочим, которые могут быть не склонны тратить много времени на охлаждение, если им платят в зависимости от количества фруктов, которые они собрали за смену.

В городах может быть жарче, чем в прилегающих районах, из-за большого количества бетона, отсутствия деревьев и естественного растительного покрова. Но местные органы власти могут сыграть свою роль в уменьшении этого эффекта городского теплового острова.

«Такие вещи, как посадка тенистых деревьев - невероятно эффективная мера», - говорит Даль. «Существуют также программы для окраски крыш в белый цвет, что помогает отражать тепло от городских поверхностей, так что здания сохраняют меньше тепла, а люди могут оставаться более прохладными».

 Ранее "Телеграф" писал о том спадет ли 30-градусная жара в Украине в ближайшее время.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Жара, Советы, как уберечь себя в жару.
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