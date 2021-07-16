Украина побила июльский рекорд заболеваемости COVID-19: свежие данные

В Украине за сутки 15 июля зарегистрировали 737 новых случаев коронавируса. Среди них - 50 детей и 16 медработников.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

За четверг, 15 июля:

госпитализировали - 422 человека

летальных случаев - 17

выздоровели - 616

сделано тестов - 41590, среди них методом ПЦР - 18276.

Количество заболевших за 15 июля - максимальное за последние недели. Ранее такой всплеск коронавирусной болезни регистрировали в третьей декаде июня.

Лидерство по новым случаям COVID-19 остается у столицы Украины. В Киеве за минувшие сутки подтвердили 224 новых случая. Также много новых инфицирований в Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.

Меньше всего людей заболело коронавирусом в Закарпатской (4) и Хмельницкой (5) областях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что частицы коронавируса живут в доме еще месяц после того, как жильцы вылечились.