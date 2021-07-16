Вакцины все еще работают: ученые рассказали о "главной стратегии" борьбы с коронавирусом штамма Дельта

Новое исследование показало, что вакцины от коронавируса продолжают показывать высокую эффективность даже после вспышки штамма Дельта.

Об этом пишет Bloomberg.

Исследование проводилось под руководством Ниведиты Гупты из Индийского совета медицинских исследований.

В нем участвовали 677 вакцинированных пациентов, заразившихся COVID-19. 592 человека получили обе прививки, а 85 - лишь одну. Подавляющее большинство из них получили вакцину Covishield (AstraZeneca).

Ученые установили, что 86% из них были инфицированы штаммом Дельта.

10% из всех заразившихся нуждались в госпитализации, а летальным исходом завершилось лишь для 0,4% пациентов.

Эти данные лишь подчеркнули решающую роль вакцинации в борьбе с новыми штаммами.

"Ускорение вакцинации и быстрая иммунизация населения были бы главной стратегией для предотвращения новых смертоносных волн Covid-19 и снизили бы нагрузку на систему здравоохранения", - говорится в исследовании.

Напомним, в мае Индия столкнулась со смертоносным штаммом Дельта, из-за которого в стране начала наблюдаться острая нехватка койкомест и кислорода.

В Индии проживает около 1,3 миллиарда человек, однако по данным Bloomberg, в настоящее время вакцину получили лишь около 5,7% проживающих там людей.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2 штамма Дельта был обнаружен и в Украине.

23 июня его обнаружили у двух человек, недавно вернувшихся из России.

А 14 июля в Закарпатье нашли еще двоих инфицированных штаммом Дельта. Они тоже недавно приехали из РФ.