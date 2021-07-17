Госпитализаций все больше - свежие данные о коронавирусе в Украине

За сутки 16 июля в Украине зафиксировали 591 случай инфицирования коронавирусом. Среди заболевших - 41 ребенок и 9 медработников.

Про это сообщает Министерство охраны здоровья.

За пятницу в Украине:

госпитализированы - 438 человек

летальных случаев - 16

выздоровели - 676

сделано тестов - 41 372, среди них методом ПЦР - 18 006.

Наибольшее количество новых случаев за 15.07 зафиксировали в Киеве. В столице инфицировался коронавирусом 171 человек. Также в лидерах по выявлению COVID-19 Одесская (60), Днепропетровская (40), Харьковская (35) и Киевская (33) области.

Меньше всего заболевших в Волынской (1), Тернопольской и Закарпатской, по 2 человека, областях.

Всего за время пандемии в Украине заболели 2 244 196 человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину наконец отправили большую партию вакцины Moderna: чем она отличается от других.