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Суббота, 17.07.2021
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Госпитализаций все больше - свежие данные о коронавирусе в Украине

Госпитализаций все больше - свежие данные о коронавирусе в Украине
08:40 Сегодня Телеграф

За сутки 16 июля в Украине зафиксировали 591 случай инфицирования коронавирусом. Среди заболевших - 41 ребенок и 9 медработников. 

Про это сообщает Министерство охраны здоровья. 

За пятницу в Украине:

  • госпитализированы - 438 человек
  • летальных случаев - 16
  • выздоровели  - 676
  • сделано тестов  - 41 372, среди них методом ПЦР - 18 006.

Наибольшее количество новых случаев за 15.07 зафиксировали в Киеве. В столице инфицировался коронавирусом 171 человек. Также в лидерах по выявлению COVID-19  Одесская (60), Днепропетровская (40), Харьковская (35) и Киевская (33) области.

Меньше всего заболевших в Волынской (1), Тернопольской и Закарпатской, по 2 человека, областях. 

Всего за время пандемии в Украине заболели 2 244 196 человек. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину наконец отправили большую партию вакцины Moderna: чем она отличается от других.

 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Статистика, Коронавирус, Украине, Covid-19.
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