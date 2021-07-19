Выздоровевших и госпитализированных больше, чем новых заболевших - свежие данные о коронавирусе в Украине

За минувшие сутки 18 июля в Украине выявили 182 новых случая заражения коронавирусной болезнью.

Про это сообщает сайт Министерства охраны здоровья.

За сутки воскресенья статистика:

госпитализированы - 307 человек

летальных случаев - 5

выздоровели - 187

Сделано тестирований за сутки - 16970, среди них методом ПЦР - 9587.

Наибольшее количество случаев инфицирования COVID-19 зафиксировали в городе Киев. В столице заболели 82 человека. Также лидерство в антирейтинге заболеваемости в Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

Наименьшее количество заражений в Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черниговской областях. Там не выявили ни одного случая COVID-19 за воскресенье 18 июля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Киев больше не лидер по числу новых случаев заражения коронавирусом.