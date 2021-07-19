"Питайтесь разнообразно и регулярно": диетолог рассказал, как избежать обезвоживания и дефицита минералов

Летом, особенно когда наступает жара, человек больше обычного теряет жидкость, которая выходит с потом и через легкие. А обезвоживание может привести к тому, что кровь начинает сгущаться. А это в свою очередь к нарушению работы сердца, почек, сосудистой системы. Помимо этого, в жару организм теряет и минералы - калий, натрий, кальций, магний, хлор, которые выполняют ряд важных функций.
Как избежать проблем с обезвоживанием и дефицитом полезных минералов рассказала на своей странице в Инстаграм диетолог Светлана Фус.
Диетолог настоятельно рекомендует пить больше воды и разнообразно и регулярно питаться.
В каких продуктах находятся нужные организму минералы:
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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус назвала полезные свойства редиса и рассказала, кому его нельзя есть.