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"Питайтесь разнообразно и регулярно": диетолог рассказал, как избежать обезвоживания и дефицита минералов

"Питайтесь разнообразно и регулярно": диетолог рассказал, как избежать обезвоживания и дефицита минералов
Обновлено 11:17 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Летом, особенно когда наступает жара, человек больше обычного теряет жидкость, которая выходит с потом и через легкие. А обезвоживание может привести к тому, что кровь начинает сгущаться. А это в свою очередь к нарушению работы сердца, почек, сосудистой системы. Помимо этого, в жару организм теряет и минералы - калий, натрий, кальций, магний, хлор, которые выполняют ряд важных функций. 

Как избежать проблем с обезвоживанием и дефицитом полезных минералов рассказала на своей странице в Инстаграм диетолог Светлана Фус. 

Диетолог настоятельно рекомендует пить больше воды и разнообразно и регулярно питаться. 

В каких продуктах находятся нужные организму минералы:

  • Натрий и хлор - есть практически во всем, что мы едим.
  • Калий - вся растительная пища. 
  • Кальций - натуральные кисломолочные продукты (кефир, йогурт, простокваша, творог), ягоды, зеленые листовые овощи, брокколи, морская и цветная капуста. 
  • Магний - листовые овощи, морская капуста, каши, бобовые, какао, темный шоколад, орехи, а также некоторые ягоды и фрукты.⁣⁣⠀
 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус назвала полезные свойства редиса и рассказала, кому его нельзя есть.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Здоровье, Диетолог, Минералы, Светлана Фус.
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