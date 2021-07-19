"Питайтесь разнообразно и регулярно": диетолог рассказал, как избежать обезвоживания и дефицита минералов

Летом, особенно когда наступает жара, человек больше обычного теряет жидкость, которая выходит с потом и через легкие. А обезвоживание может привести к тому, что кровь начинает сгущаться. А это в свою очередь к нарушению работы сердца, почек, сосудистой системы. Помимо этого, в жару организм теряет и минералы - калий, натрий, кальций, магний, хлор, которые выполняют ряд важных функций.

Как избежать проблем с обезвоживанием и дефицитом полезных минералов рассказала на своей странице в Инстаграм диетолог Светлана Фус.

Диетолог настоятельно рекомендует пить больше воды и разнообразно и регулярно питаться.

В каких продуктах находятся нужные организму минералы:

Натрий и хлор - есть практически во всем, что мы едим.

Калий - вся растительная пища.

Кальций - натуральные кисломолочные продукты (кефир, йогурт, простокваша, творог), ягоды, зеленые листовые овощи, брокколи, морская и цветная капуста.

Магний - листовые овощи, морская капуста, каши, бобовые, какао, темный шоколад, орехи, а также некоторые ягоды и фрукты.⁣⁣⠀

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус назвала полезные свойства редиса и рассказала, кому его нельзя есть.