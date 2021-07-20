Заболевших немного больше, чем выздоровевших: свежие данные о коронавирусе в Украине

За минувшие сутки 19 июля в Украине выявили 598 новых случая заражения коронавирусной болезнью. Об этом информирует сайт Министерства здравоохранения.

Статистика за сутки понедельника:

- госпитализированы - 279 человек;

- летальных случаев – 25;

- выздоровели – 540.

Сделано тестирований за сутки - 42411, среди них методом ПЦР - 21459.

Наибольшее количество случаев инфицирования COVID-19 зафиксировали в городе Киев. В столице заболели 228 человек. Также лидерство в антирейтинге заболеваемости получили Донецкая (48), Одесская (35), Сумская (35) и Луганская (35) области.

Наименьшее количество заражений Черниговской, Кировоградской, Тернопольской областях. Там всего по одному новому случаю заболевания.

Как сообщалось, ученые продолжают изучать появление коронавируса, который стал причиной всемирной пандемии. В новом исследовании заявили, что вирус возник не из пробирки.